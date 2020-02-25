Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İhaneti öğrenen Agah, Şeniz'i yakalıyor mu? Zalim İstanbul 32. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 24 Şubat Pazartesi akşamı 32. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı.

AGAH GERÇEKLERİ ÖĞRENİNCE YIKILIYOR!

Gerçekleri öğrenen Agah, hayatını sorguluyor. Tüm geçmişini, geleceğini sorgulamaktadır. Abisi Mümtaz'ın mezarına gider. İçinde bulunduğu durum onu ucu bucağı olmayan hesaplaşmalara sürükler. Aklı ve mantığı hayatta herkesten daha fazla güvenip sevdiği abisinin kendisine bu kötülüğü nasıl yapabildiğini almaz. Çocuklarının gerçek çocukları olup olmadığını bile bilemez bir haldedir.

Diğer taraftan Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, sahte pasaport çıkartır. Cenk ve Damla durumu öğrenmişlerdir. Şeniz'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Agah'ın gazabını tüm dehşetiyle üstünde hisseder.

Agah ise tüm sorgulamalardan sıyrılıp Şeniz'e hak ettiği cezayı vermenin peşine düşmüştür. Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi?