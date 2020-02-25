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Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İhaneti öğrenen Agah, Şeniz'i yakalıyor mu? Zalim İstanbul 32. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2020 02:45 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 33. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde hayatının koca bir yalan olduğunu ve en güvendiği insanlar tarafından ihanete uğradığını öğrenen Agah yıkılıyor. Diğer taraftan Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, sahte pasaport çıkartıyor. Agah ise tüm sorgulamalardan sıyrılıp Şeniz'e hak ettiği cezayı vermenin peşine düşüyor. Peki Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi? İşte Zalim İstanbul 33. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 24 Şubat Pazartesi akşamı 32. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 33. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı.

AGAH GERÇEKLERİ ÖĞRENİNCE YIKILIYOR!

Gerçekleri öğrenen Agah, hayatını sorguluyor. Tüm geçmişini, geleceğini sorgulamaktadır. Abisi Mümtaz'ın mezarına gider. İçinde bulunduğu durum onu ucu bucağı olmayan hesaplaşmalara sürükler. Aklı ve mantığı hayatta herkesten daha fazla güvenip sevdiği abisinin kendisine bu kötülüğü nasıl yapabildiğini almaz. Çocuklarının gerçek çocukları olup olmadığını bile bilemez bir haldedir.

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Diğer taraftan Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, sahte pasaport çıkartır. Cenk ve Damla durumu öğrenmişlerdir. Şeniz'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Agah'ın gazabını tüm dehşetiyle üstünde hisseder.

Agah ise tüm sorgulamalardan sıyrılıp Şeniz'e hak ettiği cezayı vermenin peşine düşmüştür. Agah, Şeniz'i yakalayabilecek mi?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 2 Mart Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oya’nın yaptığı plan tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır.Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır.

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Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez.
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Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler.

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Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?

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