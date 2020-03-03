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Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ağır yaralanan Şeniz'e ne olacak? Zalim İstanbul 33. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 01:06 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 34. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Agah'tan kaçmak isteyen Şeniz, çıktığı binanın çatısında ayağı kayınca aşağıya düşüyor. Şeniz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, herkes Agah'ın Şeniz'i aşağıya attığını düşünüyor. Komaya giren Şeniz'in felç olduğu açıklanıyor. Peki Şeniz'e ne olacak? Şeniz uyanacak mı? İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 2 Mart Pazartesi akşamı 33. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Şeniz, ölüm kalım mücadelesi veriyor.

ZALİM İSTANBUL'DA ŞENİZ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Geçmişin büyük sırrı ortaya çıkar ve Şeniz köşeye sıkışır. Agah henüz sorularının cevabını alamamışken yaşanan durum ise herkesi şoke eder. Agah, çocuklarının babasının kendisi olup olmadığını dahi bilmemektedir. Bu soruyu duyan Şeniz ise büyük bir tedirginlikle cevap verecekken ayağı kayar ve aşağıya düşer. Hastaneye kaldırılan Şeniz'in durumu ağırdır. Şeniz yaşam mücadelesi verirken Cenk öfkesini Nedim'den çıkarır. Peki Agah aklındaki soru işaretleriyle nasıl bir yol izleyecektir? Şeniz, uyandığında onu neler bekleyecek?

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!

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ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’ i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır.
Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır.
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Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.

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Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır.

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Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.

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