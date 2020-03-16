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Zalim İstanbul 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cenk ve Ceren'in bebeği yaşıyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2020 02:10 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 35. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Cenk ve Damla, Şeniz'e hesap soruyor. Öte yandan Ceren hala bebeğinin acısını yaşıyor. Ama yaşanacak yeni gelişme herkesi şoke ediyor. Cemre ve Nedim ise büyük bir sırrın peşine düşüyor. Peki Cenk ile Ceren'in bebeği yaşıyor mu? İşte Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Mart Pazartesi akşamı 35. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Zalim İstanbul'da Cenk'in bebek itirafı köşkte bomba etkisi yaratıyor.

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Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de.

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk’in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk, hatalarıyla yüzleşmektedir.

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Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz’ den almaya çalışırken Cenk’in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. Ceren içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışırken, köşkü yerinden oynatacak haber Cemre ve Nedime gelecektir.

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