Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah, Başak'ın peşine düşüyor! Zalim İstanbul 35. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 16 Mart Pazartesi akşamı 35. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 23 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde,

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 23 Mart Pazartesi 20.00’de Kanal D'de.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk'in ve Psikolog Oya'nın bebek itirafları şok etkisi yaratıyor! Cenk, annesi Şeniz'in düştüğü durumdan sonra vicdanı kendisini rahatsız eder. Cemre'ye olan aşkına saygısızlık ettiğini düşündüğü sırrını açıklar. Ceren'in bebeğinin kendisinin olduğunu söyler. Cemre ve diğerleri duydukları bu itiraftan dolayı büyük şok yaşarlar. Cemre, Nedim'in de içinde olduğu bu sırdan dolayı öfkeyle karşılık verir. Seher'in öfkesi de Ceren'de patlak verir.



