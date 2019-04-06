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Zalim İstanbul'a Nedim rolündeki Berker Güven damga vurdu! Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2019 02:44 | Son Güncelleme

Kanal D'de geçen hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Berker Güven’in canlandırdığı Nedim karakteri çok konuşuldu. Agah Beyin felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum yeğeni "Nedim" karakterine hayat veren Berker Güven, rolüne hazırlanmak için bu durumda olan hastalar ile bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi. Peki Zalim İstanbul 2. yeni bölümde neler olacak? İşte Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı.

Kanal D’nin başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in paylaştığı dizisi Zalim İstanbul, ilk bölümü ile pazartesi akşamı ekrana geldi.

Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi hikayesi ve senaryosu ile olduğu kadar oyuncu performansları ile adından söz ettirdi.

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BERKER GÜVEN KİMDİR?
Berker Güven, Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Aleksi rolüyle dikkatleri çekmişti. Berker Güven, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Babam filmi ile yaşayan Berker Güven; Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Vatanım Sensin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Aleksi karakterini canlandırmıştı.

ZALİM İSTANBUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Agah Karaçay ile Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğrenen Seher soluğu konakta alıyor! Seher, kayınvalidesi Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğreniyor. Hesabını sormak için soluğu konakta alıyor. Agah Karaçay'ın karşısına dikilen Seher, elindeki paraları yüzüne fırlatarak bu durum karşısında ne kadar net olduğunu gösteriyor. Agah ise, ilk kez birinin bu kadar rahat olarak tepki göstermesine şaşırıyor. İşin bozulması ve yeğeni için düşündüğü planın ters tepmesine çok sinirleniyor... Seher ve ailesi sıkıntılı durumun çözülmesi sonrasında konakta çalışmaya başlıyorlar. Agah'ın eşi Şeniz bu durumdan rahatsız olamaya başlıyor. Sürekli Seher'i sıkıştırarak, konaktan ayrılmalarını sağlamaya çalışıyor... Öte yandan Ceren, zengin bir yaşamın hayali ile geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Bir gece Cenk'in odasına giderek amacı için harekete geçiyor... Zalim İstanbul ÖZETSİZ 2. Bölüm 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

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