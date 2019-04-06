Zalim İstanbul'a Nedim rolündeki Berker Güven damga vurdu! Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D’nin başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in paylaştığı dizisi Zalim İstanbul, ilk bölümü ile pazartesi akşamı ekrana geldi.

Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizi hikayesi ve senaryosu ile olduğu kadar oyuncu performansları ile adından söz ettirdi.

BERKER GÜVEN KİMDİR?

Berker Güven, Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Aleksi rolüyle dikkatleri çekmişti. Berker Güven, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Babam filmi ile yaşayan Berker Güven; Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Vatanım Sensin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Aleksi karakterini canlandırmıştı.