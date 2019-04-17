Zalim İstanbul'a RTÜK'ten ceza!

Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul ekrana gelir gelmez olay olmayı da başardı. Bekaret sahnesi sebebiyle büyük eleştiriler alan diziye ceza geldi.

Zalim İstanbul 'a RTÜK'ten para cezası geldi. Türk Tabipler Birliği'nin şikayeti sonrası RTÜK, sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz sözler sarf edilen Kanal D'deki Zalim İstanbul dizisine idari para cezası kesti.

Dizinin 1 Nisan'daki bölümünde, doktorlara yönelik şiddeti özendirici ifadeler yer alıyordu.

Dizinin 1 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde, Agah isimli karakter, yeğeninin doktoruyla yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri kullanıyordu: "Günden güne kötüleşiyor doktor… Beklenen tabloymuş! Ne konuşuyorsun sen bana? Bu çocuk bir haftadır iki kelime etmedi be! Başlatma hastahanenden… Ben sanki nereye götüreceğimi bilmiyorum değil mi? En iyisi olduğun için sana getirdik… Delik deşik edip hiçbir şey bulamayıp gönderiyorsunuz… Bana bak! Ya adam gibi bu çocuğu tedavi edersin ya da tıpış tıpış bineceksin! Sabah kapımdasın! Yoksa seni de hastaneni de başhekimliğini de yakarım!” sözlerini sarf etti.

TTB Merkez Konseyi, 9 Nisan 2019 tarihinde RTÜK’e başvurarak, söz konusu dizide yer alan hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sahnelerinin 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinin “şiddeti özendirici veya kanıksatıcı yayın yapılamaz” şeklindeki (ş) bendine aykırı olduğu vurgulanmıştı.

