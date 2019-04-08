MAGAZİN

Zalim İstanbul'da Agah'ın evlilik planı ortalığı karıştırıyor! Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2019 00:43 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un 8 Nisan Pazartesi yayınlanacak olan 2. bölümünde Agah, Nedim ile evlendireceği kişiyi seçiyor. Hemşire olan Cemre'nin ilgisi yüzünden kararını ondan yana veriyor. Evlenip zengin bir hayat sürmek isteyen Ceren ise, Agah'ın evin çalışanı Nurten ile bu yönde yaptıkları konuşmaları duyuyor ve Seher'in başını eğecek olan bir hamle yapıyor. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin Avşar Film imzalı yeni dizisi Zalim İstanbul'un 8 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak 2. yeni bölümünde Seher de, Agah'ın eşi Şeniz ile büyük problemler yaşıyor. Kaynanası Neriman'ın, Agah'la yaptığı anlaşmayı duyan Seher ortalığı yangın yerine çeviriyor.

AGAH KARARINI VERİYOR!
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Agah'ın planları Seher'i çıldırtıyor.

ZALIM3

Abisinin çocuğu olan Nedim'in, tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmesi Agah'ı düşündürmektedir. Kendi sağlığından dolayı da gelecek için endişe eden Agah, evin çalışanı Nurten'den Nedim ile ömür boyu ilgilenebilecek birini bulmasını ister. Nurten bu durumu memleketlisi olan Seher'in kaynanası Neriman'a açar. Neriman işin ucundaki para yüzünden Nurten ile anlaşır. Anlaşmaya göre Ceren, Nedim ile evlenecektir. Ceren ise, Agah'ın çapkın ve yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünmektedir.

ZALİM İSTANBUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seher, Ceren ve kaynanasının planlı şekilde yarattıkları olaylar sonucunda Agah'ın evine hizmet etmek üzere ailesi ile birlikte memleketini terk eder. Seher, kaynanası Neriman ve Agah'ın arasındaki anlaşmadan haberi yoktur. Agah'ın evine yerleşen aile başlarına neyin geleceğinden habersiz hayatlarına başlar. Cemre, Nedim'in durumundan etkilenmiştir. Hemşire olmasının verdiği meslek aşkı ile onunla ilgilenmeye başlar. Cemre'nin yakın ve Nedim'e iyi gelen ilgilenmesini gören Agah, anlaşmaya göre olan Ceren'in evliliğini askıya alır. Onun için yeni gelin Cemre'dir...

ZALIM

Agah bu kararını Nurten'e anlatıyor. Nedim'e gelin olarak Cemre'yi uygun bulduğunu söylerken Ceren bu konuşmaları duyuyor. Ceren, zenginleşme ve güzel yaşam hayallerinin uçup gittiğini görüyor. Sinir krizi geçiren Ceren hatalı bir karar veriyor. Kafasına koyduğunu yapmak için harekete geçiyor. Ablası Cemre'nin, Cenk ile evleneceğini, kendi hayallerine onun ulaşacağını düşünerek hızlı ve yanlış bir karara imza atıyor. Bir gece Cenk'in odasına girerek annesi Seher'in başını eğecek kötü bir olaya neden oluyor. Cenk ise, skandallarla babasına sosyetenin içinde ceza verdiğini düşündüğünden Ceren'in kirli oyununa uyuyor...

SEHER AGAH'IN ANLAŞMASINI ÖĞRENİYOR!
Seher, yaşadıkları kötü olaylardan sonra ailesi ile İstanbul'a gelip Agah'ın köşkündeki müştemilata yerleşir. Nedenini bilmediği bu durum sonrasında açığa çıkar. Neriman gerçek nedeni ona anlatır. Seher çılgına döner. Anlaşma paralarını da alıp Agah'ın karşısına dikilir. Agah'ın yüzüne çarptığı paralarla bu anlaşmanın olmayacağını haykırır. Agah ve Seher'i izleyenler şaşkındır. Agah ilk kez böyle bir şey yaşamaktadır. Parasıyla her kapıyı açacağını düşünmektedir. Seher ailesini de alıp köşkten ayrılır; fakat, yaşadıkları bir olay onların tekrar köşke dönmesine neden olur.

ZALİM İSTANBUL İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Agah Karaçay, kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine bakacak ve evlenecek bir kız bulması için yanında çalışan memleketlisi kadına emir verir. O da Seher'in kayınvalidesi Neriman’a ulaşır. Neriman için arayıp da bulamayacağı bir fırsattır bu. Gelini Seher'den gizli torunu Ceren'i kafaya alarak planlar yapmaya başlar. Ceren ise, Agah'ın yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünerek babaannesinin planlarına ortak olur. İstanbul'a gelişi öne çekebilmek için türlü numaralara başvuran ikili sonunda emellerinde başarılı olurlar. Kardeşler arasındaki itiş kakış sırasında evleri yanan Seher de bu gidişe mecbur kalır. Agah Beyin konağına geldiklerinde işler karışmaya başlar. Seher, kendilerine karşı fazla iyi olduğunu düşündüğü durumdan şüphelenmeye başlar. Sonunda kayınvalidesinden gerçeği öğrenir.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Nöbet dizisinde yürek yakan sahne!Nöbet dizisinde yürek yakan sahne!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle zalim istanbul zalim istanbul 2. bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP'li başkan tutuklandı!

HDP'li başkan tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star TV'den yeni dizi: 'Benim Tatlı Yalanım' İşte konusu ve oyuncuları

Star'dan yeni dizi: 'Benim Tatlı Yalanım'

Çukur dizisinde Sena ve Mahsun ölüyor mu? Çukur 60. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Nöbet dizisinde yürek yakan sahne! Nöbet 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde yürek yakan sahne!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku! EDHO 132. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku!

Hercai dizisine sürpriz oyuncu! Şehriyar Taşkın rolünü kim oynuyor?

Hercai dizisine sürpriz transfer!

Yeni aşk dizisi Leke'nin çekimleri başladı! Leke dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D yeni dizisini duyurdu! İşte yayın tarihi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.