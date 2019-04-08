Zalim İstanbul'da Agah'ın evlilik planı ortalığı karıştırıyor! Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D'nin Avşar Film imzalı yeni dizisi Zalim İstanbul'un 8 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak 2. yeni bölümünde Seher de, Agah'ın eşi Şeniz ile büyük problemler yaşıyor. Kaynanası Neriman'ın, Agah'la yaptığı anlaşmayı duyan Seher ortalığı yangın yerine çeviriyor.
AGAH KARARINI VERİYOR!
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Agah'ın planları Seher'i çıldırtıyor.
Abisinin çocuğu olan Nedim'in, tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmesi Agah'ı düşündürmektedir. Kendi sağlığından dolayı da gelecek için endişe eden Agah, evin çalışanı Nurten'den Nedim ile ömür boyu ilgilenebilecek birini bulmasını ister. Nurten bu durumu memleketlisi olan Seher'in kaynanası Neriman'a açar. Neriman işin ucundaki para yüzünden Nurten ile anlaşır. Anlaşmaya göre Ceren, Nedim ile evlenecektir. Ceren ise, Agah'ın çapkın ve yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünmektedir.
ZALİM İSTANBUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seher, Ceren ve kaynanasının planlı şekilde yarattıkları olaylar sonucunda Agah'ın evine hizmet etmek üzere ailesi ile birlikte memleketini terk eder. Seher, kaynanası Neriman ve Agah'ın arasındaki anlaşmadan haberi yoktur. Agah'ın evine yerleşen aile başlarına neyin geleceğinden habersiz hayatlarına başlar. Cemre, Nedim'in durumundan etkilenmiştir. Hemşire olmasının verdiği meslek aşkı ile onunla ilgilenmeye başlar. Cemre'nin yakın ve Nedim'e iyi gelen ilgilenmesini gören Agah, anlaşmaya göre olan Ceren'in evliliğini askıya alır. Onun için yeni gelin Cemre'dir...
Agah bu kararını Nurten'e anlatıyor. Nedim'e gelin olarak Cemre'yi uygun bulduğunu söylerken Ceren bu konuşmaları duyuyor. Ceren, zenginleşme ve güzel yaşam hayallerinin uçup gittiğini görüyor. Sinir krizi geçiren Ceren hatalı bir karar veriyor. Kafasına koyduğunu yapmak için harekete geçiyor. Ablası Cemre'nin, Cenk ile evleneceğini, kendi hayallerine onun ulaşacağını düşünerek hızlı ve yanlış bir karara imza atıyor. Bir gece Cenk'in odasına girerek annesi Seher'in başını eğecek kötü bir olaya neden oluyor. Cenk ise, skandallarla babasına sosyetenin içinde ceza verdiğini düşündüğünden Ceren'in kirli oyununa uyuyor...
SEHER AGAH'IN ANLAŞMASINI ÖĞRENİYOR!
Seher, yaşadıkları kötü olaylardan sonra ailesi ile İstanbul'a gelip Agah'ın köşkündeki müştemilata yerleşir. Nedenini bilmediği bu durum sonrasında açığa çıkar. Neriman gerçek nedeni ona anlatır. Seher çılgına döner. Anlaşma paralarını da alıp Agah'ın karşısına dikilir. Agah'ın yüzüne çarptığı paralarla bu anlaşmanın olmayacağını haykırır. Agah ve Seher'i izleyenler şaşkındır. Agah ilk kez böyle bir şey yaşamaktadır. Parasıyla her kapıyı açacağını düşünmektedir. Seher ailesini de alıp köşkten ayrılır; fakat, yaşadıkları bir olay onların tekrar köşke dönmesine neden olur.
ZALİM İSTANBUL İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Agah Karaçay, kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine bakacak ve evlenecek bir kız bulması için yanında çalışan memleketlisi kadına emir verir. O da Seher'in kayınvalidesi Neriman’a ulaşır. Neriman için arayıp da bulamayacağı bir fırsattır bu. Gelini Seher'den gizli torunu Ceren'i kafaya alarak planlar yapmaya başlar. Ceren ise, Agah'ın yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünerek babaannesinin planlarına ortak olur. İstanbul'a gelişi öne çekebilmek için türlü numaralara başvuran ikili sonunda emellerinde başarılı olurlar. Kardeşler arasındaki itiş kakış sırasında evleri yanan Seher de bu gidişe mecbur kalır. Agah Beyin konağına geldiklerinde işler karışmaya başlar. Seher, kendilerine karşı fazla iyi olduğunu düşündüğü durumdan şüphelenmeye başlar. Sonunda kayınvalidesinden gerçeği öğrenir.
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