Zalim İstanbul'da Agah'ın evlilik planı ortalığı karıştırıyor! Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D'nin Avşar Film imzalı yeni dizisi Zalim İstanbul'un 8 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak 2. yeni bölümünde Seher de, Agah'ın eşi Şeniz ile büyük problemler yaşıyor. Kaynanası Neriman'ın, Agah'la yaptığı anlaşmayı duyan Seher ortalığı yangın yerine çeviriyor. AGAH KARARINI VERİYOR!

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Agah'ın planları Seher'i çıldırtıyor. Abisinin çocuğu olan Nedim'in, tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmesi Agah'ı düşündürmektedir. Kendi sağlığından dolayı da gelecek için endişe eden Agah, evin çalışanı Nurten'den Nedim ile ömür boyu ilgilenebilecek birini bulmasını ister. Nurten bu durumu memleketlisi olan Seher'in kaynanası Neriman'a açar. Neriman işin ucundaki para yüzünden Nurten ile anlaşır. Anlaşmaya göre Ceren, Nedim ile evlenecektir. Ceren ise, Agah'ın çapkın ve yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünmektedir.

ZALİM İSTANBUL 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seher, Ceren ve kaynanasının planlı şekilde yarattıkları olaylar sonucunda Agah'ın evine hizmet etmek üzere ailesi ile birlikte memleketini terk eder. Seher, kaynanası Neriman ve Agah'ın arasındaki anlaşmadan haberi yoktur. Agah'ın evine yerleşen aile başlarına neyin geleceğinden habersiz hayatlarına başlar. Cemre, Nedim'in durumundan etkilenmiştir. Hemşire olmasının verdiği meslek aşkı ile onunla ilgilenmeye başlar. Cemre'nin yakın ve Nedim'e iyi gelen ilgilenmesini gören Agah, anlaşmaya göre olan Ceren'in evliliğini askıya alır. Onun için yeni gelin Cemre'dir... Agah bu kararını Nurten'e anlatıyor. Nedim'e gelin olarak Cemre'yi uygun bulduğunu söylerken Ceren bu konuşmaları duyuyor. Ceren, zenginleşme ve güzel yaşam hayallerinin uçup gittiğini görüyor. Sinir krizi geçiren Ceren hatalı bir karar veriyor. Kafasına koyduğunu yapmak için harekete geçiyor. Ablası Cemre'nin, Cenk ile evleneceğini, kendi hayallerine onun ulaşacağını düşünerek hızlı ve yanlış bir karara imza atıyor. Bir gece Cenk'in odasına girerek annesi Seher'in başını eğecek kötü bir olaya neden oluyor. Cenk ise, skandallarla babasına sosyetenin içinde ceza verdiğini düşündüğünden Ceren'in kirli oyununa uyuyor...