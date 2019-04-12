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Zalim İstanbul'da aşk rüzgarları esiyor! Agah'tan şaşırtan itiraf! Zalim İstanbul 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2019 00:57 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un duygusal sahneleriyle dikkat çeken yeni bölüm fragmanında, Ceren'in hayalleri yıkılıyor. Cenk ile evleneceğini düşünen Ceren, Şeniz'in karşısına çıkar. Karaçay ailesinin gelini olacağını düşünürken, Şeniz'in Nedim'i göstermesiyle yıkılan Ceren hırs yapar ve planlar kurmaya başlar. Peki Ceren'in planları neler? Cenk ve Cemre arasında neler olacak? İşte Zalim İstanbul 3. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un 15 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünde, Agah Seher'den özür diliyor.

ZALİM İSTANBUL 3. BÖLÜM KONUSU

Diğer taraftan ise Cenk'in Cemre'ye olan ilgisi devam eder. Bu durum özellikle Ceren'i üzse de Şeniz tarafından da hoş karşılanmaz. Şeniz, Cenk'i Cemre'den uzak durması konusunda uyarır. Onun kız kardeşi gibi olmadığını da özellikle belirtir. Diğer taraftan Cemre ve Ceren de karşı karşıya gelir. İki kız kardeş için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Agah ise Seher'den yaptıkları için özür diler. Seher bu durum karşısında oldukça şaşırır.

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Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan'ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur. Öte yandan Ceren'in kurduğu hayaller Şeniz'in söylediği gerçekler sonucunda tamamen yıkılır. Zira Şeniz, sert bir şekilde Cenk ile değil Nedim ile evleneceğini açıklar. Cemre'nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim'in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 15 Nisan Pazartesi 19.45'te Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

8 Nisan 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un son bölümünde Agah, Nedim ile Ceren'in değil Cemre'nin evlenmesine karar veriyor!

ZALİM

Agah, anlaşma gereği Ceren ile Nedim'in evlenmesine karar vermişti. Fakat, olaylar onun kararını değiştirmeye yeter. Hemşire olan Cemre'nin Nedim ile yakından alakadar olması onu mutlu eder. Ceren yerine Cemre ile evlenmesinin daha doğru olacağını düşünür. Nurten'e bu kararını açıklarken onları Ceren duyar. Ağlama krizine yakalanan Ceren, geri dönülmez bir karara imza atar.

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Seher, kaynanası Neriman'dan Agah ile olan pazarlığı öğrenir. Ceren'in evlenmesi için Neriman'a verilen para ile soluğu köşkte alır. Agah'ın yüzüne çarptığı paralar ile anlaşmanın bozulduğunu söyler. Ailesi ile köşkten ayrılan Seher, yaşanan bir olay geri dönmesine neden olur.

ZALİM İSTANBUL GENEL KONUSU

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Fikret Kuşkan (Agah), Deniz Uğur (Seher), Mine Tugay (Şeniz), Ozan Dolunay (Cenk), Simay Barlas (Damla), Berker Güven (Nedim), Bahar Şahin (Yağmur), Sera Kutlubey (Cemre), İdris Nebi Taşkan (Civan), Ayşen Sezerel (Nermin), Gamze Demirbilek (Nurten)

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