Zalim İstanbul'da aşk rüzgarları esiyor! Agah'tan şaşırtan itiraf! Zalim İstanbul 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kanal D'de Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un 15 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünde, Agah Seher'den özür diliyor.

ZALİM İSTANBUL 3. BÖLÜM KONUSU

Diğer taraftan ise Cenk'in Cemre'ye olan ilgisi devam eder. Bu durum özellikle Ceren'i üzse de Şeniz tarafından da hoş karşılanmaz. Şeniz, Cenk'i Cemre'den uzak durması konusunda uyarır. Onun kız kardeşi gibi olmadığını da özellikle belirtir. Diğer taraftan Cemre ve Ceren de karşı karşıya gelir. İki kız kardeş için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Agah ise Seher'den yaptıkları için özür diler. Seher bu durum karşısında oldukça şaşırır.

Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan'ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur. Öte yandan Ceren'in kurduğu hayaller Şeniz'in söylediği gerçekler sonucunda tamamen yıkılır. Zira Şeniz, sert bir şekilde Cenk ile değil Nedim ile evleneceğini açıklar. Cemre'nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim'in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.