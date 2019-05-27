Zalim İstanbul'da Cemre'den Nedim için şok karar! Zalim İstanbul sezon finali 9. bölüm fragmanı izle!

Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz’in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.

Zalim İstanbul yeni bölümde, Cenk ile konuşan Ceren istediği karşılığı alamayınca sinir krizi geçirerek kendini bıçaklar. Karnındaki bebeğe zarar vermek isteyen Ceren ağır şekilde yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Bu olay Karaçay köşkünde tüm olayların seyrini değiştirir. Çünkü Ceren'in gizlediği hamileliği ortaya çıkmıştır. Seher başta olmak üzere herkes duydukları şey karşısında şok olur. Diğer taraftan Cenk bu durumu nasıl atlatacağını hesap etmektedir. Şeniz oğluna artık olayların sonuna geldiğini söyler. Cemre ise Ceren kendine gelir gelmez bebeğin babasının kim olduğunu sorar. Ceren ise bu soru karşısında iyicene çılgına döner. Cemre gerçekleri öğrenmeye çalışırken bir darbe de annesi Seher'den alır. Artık olaylar herkes için içinden çıkılmaz bir hal almıştır.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay'ın başrollerde oynadığı Zalim İstanbul, 27 Mayıs Pazartesi Kanal D'de ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapacak.

Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.

Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider.

Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

Zalim İstanbul 9. sezon finali bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nedim ve Ceren'in Şeniz tarafından oyuna getirilerek evlendirilmesi, Agah'ın bu oyuna inandırması ve Seher ile ailesinin yaşadığı büyük şaşkınlık ve hüsran yaşandı.

Şeniz'in, kurduğu plan tıkır tıkır işler. Ceren, olacaklardan habersiz Cenk ile evlenme hayalleri kurar. Giydiği gelinlikle odaya girdiğinde şok olur. Nikah masasında Nedim oturmaktadır. Ceren, her türlü itiraza karşın Şeniz'in tehditleri karşısında boyun eğmek zorunda kalır. İstemeye istemeye nikah masasına oturur. Ceren ve Nedim evlenir.

Seher, Cemre ve Cenk bu olaya yetişemez ve duruma engel olamazlar. Agah köşke gelip Ceren ve Cenk'i görünce çok şaşırır. Duruma anlam veremez. Şeniz'in DNA raporuyla olan açıklamaları sonrası evliliği kabullenmek zorunda kalır.

Ceren, evin hakimi gibi ailesine kök söktürür. Onları görmezden gelir. Annesini hizmetçi gibi kullanır. Seher ve Cemre yaşadıklarına şaşırsınlar mı, üzülsünler mi bilemezler.

