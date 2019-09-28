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Zalim İstanbul'da Cenk'ten herkesi şoke eden plan! Zalim İstanbul 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2019 02:45 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ve Cemre'nin planı ne? Olaylar olurken Şeniz ve Agah arasında da soğuk rüzgarlar esmektedir. Cenk bir plan yapar ve Cemre'ye başka çarelerinin olmadığını söyler. Herkesi şok edecek bu plan ne? İşte Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 30 Eylül Pazartesi akşamı 14. bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cemre, Nedim'e yardım edemediği için oldukça üzgündür. Çok fazla çaresi kalmadığını düşünür. Bu konuda yardım isteyebileceği tek kişinin Cenk olduğuna karar verir. Cenk'e durumu anlatır. Cenk zaten Nedim ile ilgili vicdan azabı çekmektedir.

Ceren ise Cenk'e duyduğu tutku yüzünden çılgına döner. Cemre ile olmasını kaldıramaz. Bu durumu değiştirmek için elinden gelen herşeyi yapar. Fakat Cenk'in yanıtı bu sefer canını çok yakar.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 12. bölümünde Nedim, yaşadıklarına daha fazla dayanamıyor ve hastanelik oluyor.

Cenk, haksız yere memlekete gönderildiğini düşündüğü Cemre'yi, Agah Beyin adamlarının elinden alıp kendi dairesine yerleştirir. Cemre bu duruma itiraz etse de yapacağı bir şey olmaz. Cemre'nin İstanbul'da olduğu haberi Karaçay Köşküne ulaşır. Ortalık bir anda karışır. Agah Bey, Cemre'nin güvendiği oğlu Cenk tarafından gitmesine engel olduğunu öğrenmesi ise, öfkesini ikiye katlar. İlk kez,karısı Şeniz ile Cemre'yi uzaklaştırmanın planını yapar.

Cemre ise, Cenk'in bu hareketine anlam veremez. Korkak olarak nitelendirdiği Cenk'in kahramanlık gösterisi yaptığını düşünür. Fırsatını bulduğu sırada Cenk'in evinden kaçar. Mecburen kaldığı İstanbul'da iş aramaya başlar. Türkü barda bulduğu iş ile hayata tutunmaya çalışır. Huzurlu başlayan bu macera Ceren, annesi Seher ve Agah'ın parmağıyla tatsızlığa doğru yol almaya başlar.

Nedim'in, Cemre'nin İstanbul'da ve Cenk'in evinde kaldığını öğrenmesi onu çok mutsuz eder. Ceren'in davranışları ve Cenk ile ilgili öğrendiği bir gerçek onun hastanelik olmasına yetecek sinir krizini ateşler. Apar topar hastaneye kaldırılan Nedim yoğun bakıma alınır. Tedavisi bitip eve döndüğünde Ceren'in eziyeti kaldığı yerden devam eder; fakat, bu durumu gören birisi vardır.

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