Zalim İstanbul'da Cenk'ten herkesi şoke eden plan! Zalim İstanbul 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 30 Eylül Pazartesi akşamı 14. bölümüyle Kanal D'de ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Nedim'e yardım edemediği için oldukça üzgündür. Çok fazla çaresi kalmadığını düşünür. Bu konuda yardım isteyebileceği tek kişinin Cenk olduğuna karar verir. Cenk'e durumu anlatır. Cenk zaten Nedim ile ilgili vicdan azabı çekmektedir.

Ceren ise Cenk'e duyduğu tutku yüzünden çılgına döner. Cemre ile olmasını kaldıramaz. Bu durumu değiştirmek için elinden gelen herşeyi yapar. Fakat Cenk'in yanıtı bu sefer canını çok yakar.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 12. bölümünde Nedim, yaşadıklarına daha fazla dayanamıyor ve hastanelik oluyor.

Cenk, haksız yere memlekete gönderildiğini düşündüğü Cemre'yi, Agah Beyin adamlarının elinden alıp kendi dairesine yerleştirir. Cemre bu duruma itiraz etse de yapacağı bir şey olmaz. Cemre'nin İstanbul'da olduğu haberi Karaçay Köşküne ulaşır. Ortalık bir anda karışır. Agah Bey, Cemre'nin güvendiği oğlu Cenk tarafından gitmesine engel olduğunu öğrenmesi ise, öfkesini ikiye katlar. İlk kez,karısı Şeniz ile Cemre'yi uzaklaştırmanın planını yapar.