MAGAZİN

Zalim İstanbul'da Cenk ve Cemre evliliği gerçek mi? Nedim iyileşti mi? Zalim İstanbul 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 02:16 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk'in Cemre ile evlendiğini açıklaması aileyi karıştırıyor. Haberi duyan Ceren ve Seher yıkılıyorlar. Agah olayın sonunda gelip duydukları karşısında Cenk'ten hesap soruyor. Cemre'nin evlendiğini duyan Nedim ise ayağa kalkmaya çalışıyor. Peki Zalim İstanbul'da Nedim iyileşecek mi? Cemre ve Cenk gerçekten evlendi mi? İşte Zalim İstanbul 14. yeni bölüm 2. fragmanı.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul 14. yeni bölümüyle 7 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Cenk ve Cemre'nin sürpriz evliliği herkesi şoke ediyor.

CEMRE VE CENK EVLİLİĞİ KÖŞKÜ AYAĞA KALDIRIYOR!
Cenk, Amerika'ya gitme eğlencesi sırasında herkesi şok eden bir açıklama yapıyor. Cemre ile evlendiğini söyleyen Cenk'e ilk tepki annesi Şeniz'den geliyor. Şeniz, sakladıkları sırrın ortaya çıkmaması için Cenk'i bu yoldan döndürmeye çalışıyor. Cenk, aldığı kararın arkasında duruyor. Şeniz bu sefer rotasını Cemre'ye çeviriyor. Ona para teklif ederek bu oyunu sonlandırmasını istiyor. Cemre'nin olumsuz yanıtı üzerine Nedim ile onu kafalamaya çalışıyor. Nedim, Cemre ve Cenk'in evlendiklerini duyduğunda çok üzülüyor. Bu durum onun hırslanmasına neden oluyor. Yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyor.

Cemre ve Cenk'in evlilikleri ne kadar sürecek? Cemre, Şeniz'in teklifini kabul edecek mi? Cemre, Nedim'e evlilik oyununu açıklayacak mı? Ceren, Seher ve Agah Bey bu duruma nasıl bir tepki verecek?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 7 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

CENK, CEMRE İLE EVLENDİĞİNİ BÖYLE AÇIKLIYOR!
Cemre, Cenk'in teklifini kabul ediyor ve Karaçay Köşkü yeniden karışıyor! Cemre, Cenk'in yaptığı plana uyacağını söylüyor ve sürpriz bir şekilde evleniyorlar.

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ve Cemre evleniyor. Bu evlilik Şeniz'in düzenlediği partide ortaya çıkınca herkes şok yaşıyor! Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu evlilik pek çok kişiyi sıkıntıya sokuyor!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 13. bölümünde Cenk, Nedim' annesi ve Ceren tarafından uygulanan şiddete fazla dayanamaz. Karar vermiştir; onu, bu durumdan kurtaracaktır. Bu yolda ona en büyük yardımcı olacak kişi ise Cemre'dir. Ona planını anlatır. Cemre, Nedim'in sağlığına kavuşması ve yaşadığı manevi-fiziki şiddetten kurtulması için Cenk'in planını kabul eder. Plan dahilinde imza attıkları bir olay öncelikle Şeniz ve Ceren olmak üzere herkese büyük şok yaşatır.

Nedim ise, Ceren'in dolduruşuna geldiğinden Cemre'ye karşı mesafeli davranır. Cenk ile aşk yaşadığını düşündüğünden Cemre'ye tavır alır. Cemre, Nedim'in bu davranışlarından dolayı çok üzgündür. Onunla tekrar eskisi gibi olmanın yollarını aramaktadır.

Şeniz, Cenk'in iplerini Cemre'nin eline aldığını görünce çok öfkelenir. Cenk'in peşinde dolaşmasından dolayı ona kızgındır. İkisini ayırmanın yollarını arar. Cenk'i geçmişe götürecek kötü bir plan yapar. Onun önünde balkon kenarına çıkarak intihar etmeye kararlı olduğunu gösterir. Cenk, Nedim'in düşüşünden kaynaklı travması ile bu görüntü karşısında kendisini kötü hisseder.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!
Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kağan Bozok geri dönecek mi? Savaşçı 4. yeni sezondan çarpıcı fragman!Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kağan Bozok geri dönecek mi? Savaşçı 4. yeni sezondan çarpıcı fragman!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul zalim istanbul 14. yeni bölüm fragmanı zalim istanbul cenk cemre evlendi mi zalim istanbul son bölüm izle Zalim İstanbul fragman

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Kartal son dakikada yıkıldı

Kartal son dakikada yıkıldı

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Ünlü oyuncunun ölümü yasa boğmuştu! Flaş gelişme

Ünlü oyuncunun ölümü yasa boğmuştu! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Yıldız ve Ender dostluğu! Şahika'dan korkunç plan! Yasak Elma 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Şahika'dan korkunç plan!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da ekibe büyük şok!

Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kağan Bozok geri dönecek mi? Savaşçı 4. yeni sezondan çarpıcı fragman!

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! İşte yayın tarihi

Seksenler yeni sezon yayın tarihi açıklandı! İlk iki bölüme milli maç ayarı! Seksenler ne zaman başlıyor?

Seksenler'in yeni sezon tarihi belli oldu

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu! İşte Ferhat ile Şirin'in oyuncu kadrosu

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

Mucize Doktor TRT 1'deki Şampiyon dizisinin sonu oldu!

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.