Zalim İstanbul'da Cenk ve Cemre evliliği gerçek mi? Nedim iyileşti mi? Zalim İstanbul 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

CEMRE VE CENK EVLİLİĞİ KÖŞKÜ AYAĞA KALDIRIYOR! Cenk, Amerika'ya gitme eğlencesi sırasında herkesi şok eden bir açıklama yapıyor. Cemre ile evlendiğini söyleyen Cenk'e ilk tepki annesi Şeniz'den geliyor. Şeniz, sakladıkları sırrın ortaya çıkmaması için Cenk'i bu yoldan döndürmeye çalışıyor. Cenk, aldığı kararın arkasında duruyor. Şeniz bu sefer rotasını Cemre'ye çeviriyor. Ona para teklif ederek bu oyunu sonlandırmasını istiyor. Cemre'nin olumsuz yanıtı üzerine Nedim ile onu kafalamaya çalışıyor. Nedim, Cemre ve Cenk'in evlendiklerini duyduğunda çok üzülüyor. Bu durum onun hırslanmasına neden oluyor. Yavaş yavaş ayaklanmaya başlıyor.

Cemre ve Cenk'in evlilikleri ne kadar sürecek? Cemre, Şeniz'in teklifini kabul edecek mi? Cemre, Nedim'e evlilik oyununu açıklayacak mı? Ceren, Seher ve Agah Bey bu duruma nasıl bir tepki verecek?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 7 Ekim Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

CENK, CEMRE İLE EVLENDİĞİNİ BÖYLE AÇIKLIYOR!

Cemre, Cenk'in teklifini kabul ediyor ve Karaçay Köşkü yeniden karışıyor! Cemre, Cenk'in yaptığı plana uyacağını söylüyor ve sürpriz bir şekilde evleniyorlar.

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ve Cemre evleniyor. Bu evlilik Şeniz'in düzenlediği partide ortaya çıkınca herkes şok yaşıyor! Başta Şeniz ve Ceren olmak üzere bu evlilik pek çok kişiyi sıkıntıya sokuyor!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 13. bölümünde Cenk, Nedim' annesi ve Ceren tarafından uygulanan şiddete fazla dayanamaz. Karar vermiştir; onu, bu durumdan kurtaracaktır. Bu yolda ona en büyük yardımcı olacak kişi ise Cemre'dir. Ona planını anlatır. Cemre, Nedim'in sağlığına kavuşması ve yaşadığı manevi-fiziki şiddetten kurtulması için Cenk'in planını kabul eder. Plan dahilinde imza attıkları bir olay öncelikle Şeniz ve Ceren olmak üzere herkese büyük şok yaşatır.