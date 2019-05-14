Zalim İstanbul'da Ceren gözyaşları içinde evleniyor! Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın paylaştığı Zalim İstanbul dizisi, 7. son bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. Son bölümün ardından ise 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Seher ise kızı için düşlediği geleceğin ellerinin arasından kaybolup gittiğini anlar. Tüm yaşananlara rağmen anne yüreğiyle kızının yanında olmaya çalışır. Ama geldikleri bu köşk tüm aile fertlerinin hayatını yeni baştan yazmaya kararlıdır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 7. yeni bölümünde Nedim'in, Şeniz'in boğazını sıkması köşkte infial yarattı. Agah ve Seher, çocuklarının otel odasında ne yaptığını merak ederler ve Cemre ile Cenk'in karşısına dikilirler. Karşılarında ailelerini gören ikili ne yapacaklarını şaşırırlar. Nedim ile ilgili sırrı Cemre ile konuştuklarını söyleyemeyeceklerini iyi bilen Cenk onlara yalan söyler. Agah ve Seher bu sefer şaşkındır.