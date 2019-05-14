Zalim İstanbul'da Ceren gözyaşları içinde evleniyor! Zalim İstanbul 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın paylaştığı Zalim İstanbul dizisi, 7. son bölümüyle 13 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi. Son bölümün ardından ise 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Seher ise kızı için düşlediği geleceğin ellerinin arasından kaybolup gittiğini anlar. Tüm yaşananlara rağmen anne yüreğiyle kızının yanında olmaya çalışır. Ama geldikleri bu köşk tüm aile fertlerinin hayatını yeni baştan yazmaya kararlıdır.
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de!
13 Mayıs 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 7. yeni bölümünde Nedim'in, Şeniz'in boğazını sıkması köşkte infial yarattı. Agah ve Seher, çocuklarının otel odasında ne yaptığını merak ederler ve Cemre ile Cenk'in karşısına dikilirler. Karşılarında ailelerini gören ikili ne yapacaklarını şaşırırlar. Nedim ile ilgili sırrı Cemre ile konuştuklarını söyleyemeyeceklerini iyi bilen Cenk onlara yalan söyler. Agah ve Seher bu sefer şaşkındır.
Diğer taraftan Şeniz, Ceren ile ilgili ikinci planını devreye sokar. Otel odasında doktor ile yaptığı gizli işlemin gizemi sürerken Ceren'i başka bir tuzağa doğru yöneltmeyi başarır. Cemre ise, Nedim'in gözlerinin önünde kötüye gidişini izlemektedir. Sorumlusunun Şeniz olduğunu tahmin etse de elinde delil yoktur. Bu delil ise, Nedim'in öfke krizi sırasında Şeniz'in boğazına sarılması ile elde edilir. Cemre, bir hastanedeki arkadaşından delili tahlil etmesini ister. Ceren, Cenk ile evlenmenin hayalleri ile yanıp tutuşurken Şeniz'in kendisine hazırladığı kötü sürprizin farkına varmaz.
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