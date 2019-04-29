Zalim İstanbul'da öpüşme krizi! Agah Nedim gerçeğini öğreniyor! Zalim İstanbul 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 29 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 5. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ceren, hamile olduğunu açıklıyor. Nedimi ise sinir krizi geçirir. Nedim'i ilk kez bu şekilde gören Agah, oldukça korkar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Şeniz, Nedim'in iyileşmesi konusunda endişelidir. Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkar. Ceren ise hamile olduğunu önce Cenk'e söylemeye çalışır fakat istediği karşılığı alamaz. Öte yandan genç kadının ailesi ile de arası gittikçe kötüleşir. Hırs küpüne dönen Ceren'in gözü kimseyi görmez. Seher ile arasında bir tartışma yaşanır ve Seher kızına tokat atar. Şeniz, oğluna bunun sadece bir yalan olduğunu söylemesini tembihler. Fakat Cenk bunu reddederek babasına yalan söylemeyeceğini belirtir. Ceren'in ise konuyla ilgili farklı planları vardır. Öte yandan Cemre kendini ailesine de açıklamak durumunda kalır. Olayı duyan Civan çok sinirlenir ve ablasına çıkışır. Seher çocuklarını ayırmaya çalışırken, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Zira Cemre, Civan'a karışmaması gerektiğini haykırır. Yılmaz ailesi sorunu kendi aralarında çözmeye çalışırken onları dinleyen Cenk dayanamaz ve Civan ile karşı karşıya gelir. Bunlar da ilginizi çekebilir Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu... Kadın'da Arif'ten Bahar'ı yıkan hareket! EDHO'dan şok fragman! O isim ölüyor mu?

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Zalim İstanbul'un 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 5. bölümünde Şeniz'in, Nedim'e yaptıklarını izleyen Agah verdiği tavır ile Cemre'yi şaşırtıyor! Şeniz, foyasının ortaya çıkmasından sonra köşkteki gücünü kaybediyor! Cenk, Şeniz'den hesap soruyor! Ceren, hamile olmasının verdiği güçle dünyayı umursamaz bir tavrın içine giriyor! Agah her şeyi öğreniyor! AGAH NEDİM'E YAPILANLARI ÖĞRENİYOR Cemre, öfke ile girdiği yemek odasında Şeniz'in, Nedim'e yaptıklarını Agah'a izletiyor. Agah gördükleri karşısında şok oluyor. Canından çok sevdiği, abisinin emaneti Nedim'e, Şeniz'in kötü davranışlarını görüyor; ama, inanmak istemiyor. Şeniz'in böyle bir şeye kalkışacağına ihtimal vermiyor. Agah'ın yaşananlara inanmadığını gören Cemre odayı terk ediyor. Nedim ise, amcasının yüzüne olayın doğru olduğunu haykırıyor. Peki Şeniz, bu olayı nasıl savundu? Agah'ın inanmamasına Şeniz'in açıklaması mı etki gösterdi? Cemre bu yaşananlardan sonra nasıl bir tepki verecek? Şeniz, gizli kamera ile Nedim'e yaptıkları ortaya çıkınca köşkteki tüm hakimiyetini kaybediyor. Köşeye sıkışan Şeniz olaydan küçük yaralar alarak kurtulmanın planlarını yapmaya başlıyor. Bu arada müttefiki olarak düşündüğü oğlu Cenk, onu Nedim konusunda sorgulayarak ne kadar yalnız kaldığını hissettiriyor. Geçmişe dair Cenk ile ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek adına Nedim'in iyileşmesini engelleyici ilaçları neden verdiğini oğluna anlatmaya çalışıyor. Cenk ise, annesinin pervasızca hareket etmesine öfkeleniyor ve yaptığını doğru bulmadığını söyleyerek annesini yalnızlığın içine daha da gömüyor. Şeniz, bu durumdan kurtulmanın yolunu bulabilecek mi? Cenk, annesinin yaptıkları karşısında Nedim ile olan uzaklığına devam edecek mi?

CEREN'İN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR Ceren hamile olduğunu test yaparak öğrendikten sonra kesin olup olmadığını netleştirmek için hastaneye gider. Ultrason ile hamile olduğu kesinleşince köşkte ipleri eline alacağının zamanı geldiğini düşünür. İlk olarak Cenk'e bu haberi vermek ister. Cenk'in onu dinlemeden ve suratına dahi bakmadan uzaklaşması nefretini körükler. Hamileliği yüzünden gücün elinde olduğunu düşünen Ceren, annesini bile karşısına almaktan imtina etmez. Onunla olan tartışmalarında saygısızca bir tavır alır. Sonunda bu hareketlere fazla dayanamayan Seher kızına okkalı bir tokat atar. Bu tokadın onu kendine getireceğini düşünür; fakat Ceren, yediği bu tokatla nefretini daha da körükler. ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Civan, kısa yoldan para kazanmak için girdiği kuryelik görevinde kendisine kurulan tuzak sonucu hapsi boylar. Aracında ve kurye olarak götüreceği hediye kutusunun içinden çıkan uyuşturucu onu cezaevine sokar. Asıl amaç Agah'ı vurmaktır. Civan'ın sorgusunda Agah Karaçay'ın ismini vermesini istediklerinde onurlu davranır ve kendini kurtaracak bu yalana ortak olmaz...