Zalim İstanbul'da şoke eden gerçek! Zalim İstanbul 6. son bölüm izle!

Cenk, babasının kasasından aldığı silah ile Nedim'in odasına geliyor ve annesinin söylediği cümleleri Nedim'e söyleyerek silahın tetiğine basıyor, tam bu sırada Cemre, Cenk'in üzerine atlıyor ama silahın içinde mermi olmaması Cenk'in hayatını kurtarıyor. Cenk'ten hesap sormaya başlayan Cemre söylediklerinin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Bütün soruları yanıtsız bırakıp arabasına binen Cenk'in önünü kesen Cemre onunla birlikte gidiyor. Cenk ayağını gazdan bir saniye bile çekmeden son hız ölüme gidiyor, Cemre'nin laflarına dayanamayıp bir anda direksiyonu kırarak arabayı durdurup iniyor, Cemre bunu neden yaptığını soruyor ve Cenk daha fazla dayanamıyor ''kuzenini kendi elleri ile camdan aşağı atan bir canavarım ben'' diyor.

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 6 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay'ın başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'da Cenk ve babası arasında şoke eden gelişmeler oldu.

Cenk, Şeniz'in sözleri üzerine Nedim'in odasına girer. Kasadan aldığı silahı ona doğrultur. Amacı onu vurup yaşadığı psikolojik bunalımı ortadan kaldırmaktır. Fakat, odada başka birisi daha vardır: Cemre. Cemre, gördüğü manzara karşısında şok olur. Uzun süredir Cenk ile Nedim arasında bir şeylerin olduğunun farkındadır. Ona engel olur.

Agah, Cenk'in silah çekerek Nedim'i öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrenir. Aynı silahla oğlu Cenk'in karşısına dikilir. Köşkteki herkesin önünde ona ağır laflar söyleyerek silahını doğrultur. Herkes bu olaydan dolayı çok şaşkındır. İlk kez Agah'ın oğlu ile olan çatışmasına şahit olmuşlardır.

Şeniz, ortalığın karışmasından sonra bir hamle yapar. Durumun kötü sonuçlarını üstünden atabilmek için Ceren'i kullanır. Onun hamile olduğunu öğrenir. Cenk'in yaptığı son hareketten sonra kendisini sırtından bıçakladığını düşünür. Bu yüzden Ceren'e, hamileliği konusunda onu desteklediğini söyler. Ceren şaşkın bir mutluluk yaşar...

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesinin içinde olduğu bu durum Agah'ın öfkesinin daha da artmasına sebep olur. Önce Şeniz'e bunun hesabını sorar. Ancak Şeniz korkusundan tek kelime edemez. Cenk ise ne yapacağını bilemez halde oradan oraya savrulur. Fakat yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma zamanı gelmiştir. Karaçay ailesinin en büyük sırrı sonunda ortaya çıkar. Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söyler. Nedim'in başına gelenlerin tüm suçlusunun kendisi olduğunu itiraf eder. Agah ise duydukları karşısında yıkılır ve oğlu ile artık geri dönülemeyecek bir yola girer.



