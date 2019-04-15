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Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kanal D'nin en yeni dizisi olan Zalim İstanbul son bölümü ile yine çok konuşuldu. Dizinin finalindeki bekaret sahnesi ise sosyal medyanın konusu oldu.

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul Kanal D'nin en iddialı yapımlarından biri olarak yayın hayatına başladı. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile daha ilk bölümden seyirciyi yakalayan dizinin 2. bölümündeki bekaret sahnesi ve çarşaftaki kan lekesi çok konuşuldu.

dizi

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.

dizi

Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi konu alıyor.

dizi

Bu akşam 3. bölümü ile yeniden seyirci ile buluşacak olan dizinin 2. bölümündeki bir sahne çok ses getirdi. Seher'in başına buyruk asi kızı Ceren, Agah Karaçay'ın oğlu Cenk'in karısı olmayı kafasına koymuştu. Bunun için Cenk'in sarhoş olduğu bir gece gizlice odasına girdi.

dizi

Gece yarısı sarhoş bir şekilde odasına giren Cenk, Ceren'i karşısında görünce şok oldu. Yatağa uzanmış bir şekilde duran Ceren ise 'Ben senin karın olacağım' dedi ve o geceyi Cenk'in yatağında geçirdi.

dizi

Evin hizmetçisi olan annesi Seher, Cenk'in odasını düzenlemek için odaya girdiğinde dağınık yatak dikkatını çekti. Yorganı kaldırdığında ise yataktaki kan lekesini gördü.

dizi

Kızının o gece o yatakta bekaretini kaybettiğinden habersiz olan anne kendi elleri ile çarsafı değiştirdi.

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Daha ilk bölümü ile pazartesi günlerinin iddialı yapımları arasına giren Zalim İstanbul'daki bu bekaret sahnesi ise birçok izleyici tarafından gereksiz bulundu. Sosyal medyada bekaret vurgusunun yapılmasının anlamsız olduğunu savunanlar çoğunluktaydı.

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