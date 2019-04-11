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"Zalim İstanbul" dizisine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Zalim İstanbul" dizisindeki sağlık çalışanlarına şiddeti özendirici tavırlar nedeniyle tıp camiasından özür dilenmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Ulusal bir kanalımızda yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisindeki hekim ve hekimlik değerlerini aşağılayan, şiddeti özendirici tavırları kınıyor ve camiamızdan özür dilenmesini bekliyorum." dedi.

Erdöl, şu ifadeleri kullandı:

"Hekimler, adanmış, daha açık bir ifadeyle kendi hayatlarından feragat ederek insanların sağlığına ömürlerini adamış kişilerdir. Peki ya hayatımızın ve sağlığımızın bekçileri, muhafızları olan hekimlerimiz bir dizide senaryo gereği aşağılanır, tehdit edilir ve hekime yönelik şiddeti özendirici bir mesaja konu olursa sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti nasıl önleyeceğiz? Yapımcı, sanatçı ve yönetmenlerin topluma yön veren insanlar olduğunu düşünüyorum ama unutulmaması gereken en önemli nokta; insanlarımızın filmlerde gördükleri sanatçıları rol model olarak benimsedikleri ve onları taklit etme arzusu içinde olduklarıdır. Bu yüzden kötü rol modellerden, senaryolardan toplumu korumak gerekir. Kültür ve sanata yön verenlerin bu hassasiyet içerisinde olmaları gerekmektedir. 'Zalim İstanbul' isimli dizide muhtemelen reyting uğruna sahneye konulan ve hekimlik mesleğine şiddeti özendiren malum sahneyi ve sorumlularını şiddetle kınıyor ve sorumlularının öncelikle camiamızdan özür dilemelerini, ardından da acilen bir hekime görünmelerini tavsiye ediyorum."

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Cevdet Erdöl

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