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Zalim İstanbul sezon finaline Cemre ve Nedim aşkı damga vurdu! Konaktan böyle kaçtılar! Zalim İstanbul sezon finali 9. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.05.2019 03:01 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisi 9. bölümüyle sezon finali yaptı. Zalim İstanbul sezon finalinde, Cemre ve Nedim sürprizi yaşandı. Ceren ve Nedim'in evlenmesinin ardından Cemre konaktan kovuldu. Son kez Nedim'in karşısına çıkan Cemre, Şeniz'in Nedim'e yaptıklarını görünce çılgın bir karar aldı. Cemre, Nedim'i düğünden kaçırdı. İkili bilinmeyen bir geleceğe doğru yola çıktı. Bir balıkçı teknesiyle İstanbul'dan giden Cemre ve Nedim ne yapacak? İşte Zalim İstanbul sezon finali son sahnesi ve yaşananlar.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Damla Karaçay'ın başrollerde oynadığı Zalim İstanbul, 27 Mayıs Pazartesi Kanal D'de ekrana gelen 9. son bölümüyle sezon finali yaptı. Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren'in Cenk'ten hamile kalması ve zorla Nedim ile evlendirilmesi konağı karıştı. Nedim ve Ceren için konakta düğün yapıldı. Cemre ise veda etmek için son defa Nedim'in yanına geldi. Konaktan kovulan Cemre ise Nedim'in kolundaki yaraları görünce çılgın bir karar aldı. Cemre, Nedim'i düğün öncesi konakta kaçırdı. Cemre ve Nedim son sahnede ise bir balıkçı teknesinde görüldü. Peki Cemre ve Nedim ne yapacak? Nedim iyileşecek mi?

Zalim İstanbul dizisi yaz arasının ardından 2. sezonuyla Eylül ayında Kanal D ekranlarında olacak.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 9. bölümü olan sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkarttı. Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine saplar. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yapar. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alınır. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermez; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıkar. Seher çok şaşkındır. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylenir. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşünür. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engeller. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrilir.

Başrollerinde Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Deniz Uğur (Seher Yılmaz) ve Mine Tugay (Şeniz Karaçay) gibi isimlerin yer aldığı, Avşar Film'in merakla beklenen yepyeni dizisi Zalim İstanbul, 2. sezonuyla Eylül ayında Kanal D'de.


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