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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'tan itiraf geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 11:48 | Son Güncelleme

'Zalim İstanbul' dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren Bahar Şahin, rol arkadaşı Berker Güven'in, YouTube’daki ‘Hoş Bi Sohbet’ yayınına katıldı.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'tan itiraf geldi

Oyuncu Berker Güven, YouTube'daki ‘Hoş Bi Sohbet'in ilk bölümüne rol arkadaşları Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey'i konuk etti. Güven, Bahar Şahin’e “En çok zorlandığın sahne hangisi?” diye sordu.

Güzel oyuncu soruyu, “Nedim'e eziyet ettiğim sahnelerden sonra günlerce kendime gelemedim. Çok vicdan azabı çektim” diye yanıtladı. Ardından hayranları Bahar Şahin'e canlı yayında “Neden mutsuz görünüyorsunuz?” diye sordu.

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Genç oyuncu, “Hiç bilmediğim bir platformdayım. Yerimi yadırgadım. Ama mutsuz değilim. İlk başta biraz çekinip utandım, sonra açıldım. Kimse ile sorunum yok. Üçünü de çok seviyorum” diye yanıtladı.

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