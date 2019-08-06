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Zalim İstanbul'un Damla'sı leopar desenli bikinisiyle sahile indi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un 2. sezon çekimlerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Tatilde olan dizinin Damla Karaçay'ı Simay Barlas leopar desenli bikinisiyle Instagram'ı salladı. Güzel oyuncu Simay Barlas'ın plaj pozları olay oldu.

Zalim İstanbul Kanal D'nin en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Daha ilk bölümden senaryosu ve başarılı oyunculukları ile rakiplerinden sıyrılan dizinin genç oyuncuların Simay Barlas'ın tatil pozları Instagram'ı salladı.

  1. sezon çekimleri için gün sayan Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay'ın internet fenomeni olan kızı Damla Karaçay'ı canlandıran güzel oyuncu Simay Barlas, yeni sezon çekimleri öncesi sahillerde enerji depoluyor.

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Duru güzelliği, kusursuz fiziği ve başarılı oyunculuk performansı ise izleyiciden tam not alan Simay Barlas instagramı sık kullanan isimlerinden. Instagram'da 897 bin takipçisi olan Barlas'ın son paylaşımı ise büyük beğeni aldı.

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Zorlu geçecek sezon öncesi kendisini sahillere atan Simay Barlas, leopar desenli bikinisi ile poz verdi bu seksi poza takipçilerden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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zalim istanbul simay barlas

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