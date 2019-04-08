Zalim İstanbul'un dizisinin ilk bölümüne damga vuran ateşli öpüşme

Kanal D'nin tanıtımını haftalar önce yayınlamaya başladığı yeni dizisi Zalim İstanbul pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana geldi. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile ilk bölümden geçer not alan dizinin son sahnesi ile izleyicinin diline düştü.
Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.
Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi konu alıyor.
Peki dizinin son sahnesinde neler oldu: Agah Karaçay'ın oğlu Cenk Karaçay 5 yılın ardından evine döner fakat daha döndüğü gece olaylara karışır ve babası Agah Karaçay oğlunu almak için Emniyet'e gider.
Zaten açık olan baba-oğulun arası bu olaydan sonra daha da açılır. Cenk'in annesi Şeniz Karaçay ise oğlunun gelmesine çok sevinir ve her şeyin düzeleceğine dair oğluna söz verir.
Babasının zoru ile eve getirilen Cenk ise ailesiyle tartışır ve kendisini odasına atar. Odasında ise Seher'in en büyük kızı Sera vardır. İstemeden konuşmalara şahit olan Sera evi bilmediği için kendisini Cenk'in odasına atar.
ÖPÜŞME SAHNESİ GEREKSİZ BULUNDU
Cenk odasına girince ayakta bekleyen Sera'yı görür ve bir anda kızın dudakların yapışır. Birinci bölümün son sahnesi olan bu öpüşme olayı ise sosyal medyada günün konusu oldu. Seyirciye zoraki ve zorlama gelen bu öpüşme sahnesi birçok seyirci tarafından gereksiz bulundu.
Cenk'in Sera'ya sen kimsin diye sormaması, olayın ne olduğunu öğrenmeden birden öpmesi seyirciye anlamsız geldi. Bakalım Zalim İstanbul 2. bölümde bu akşam neler olacak?
PEKİ DİZİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK
Agah Karaçay ile Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğrenen Seher soluğu konakta alacak ve Karaçay'a bunun hesabını soracak.
Sera ile Nedim Karaçay arasındaki yakınlaşma kardeşi Ceren'in canını sıkacak. Karaçaylar'ın konağına gelin olarak geleceğini sanan Ceren ise planlarıyla konağı birbirine katacak.
Karaçaylar'ın tek oğlu olan Cenk ile evlenmeyi kafasına koyan Ceren, istediğini başaracak mı?
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