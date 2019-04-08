Zalim İstanbul'un dizisinin ilk bölümüne damga vuran ateşli öpüşme

Kanal D'nin tanıtımını haftalar önce yayınlamaya başladığı yeni dizisi Zalim İstanbul pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana geldi. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile ilk bölümden geçer not alan dizinin son sahnesi ile izleyicinin diline düştü.

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yanısıra Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Bahar Şahin gibi yeni ve genç oyuncular da var.

Üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi konu alıyor.

Peki dizinin son sahnesinde neler oldu: Agah Karaçay'ın oğlu Cenk Karaçay 5 yılın ardından evine döner fakat daha döndüğü gece olaylara karışır ve babası Agah Karaçay oğlunu almak için Emniyet'e gider.

Zaten açık olan baba-oğulun arası bu olaydan sonra daha da açılır. Cenk'in annesi Şeniz Karaçay ise oğlunun gelmesine çok sevinir ve her şeyin düzeleceğine dair oğluna söz verir.