Zalim İstanbul yeni sezon fragmanında büyük sürpriz! Nedim iyileşti mi?

Zalim İstanbul'un hayranlarının merakla beklediği tanıtım, büyük heyecan yarattı. Zalim İstanbul, Karaçay Köşkü’nde geçen tanıtım filmiyle yeni sezonda da iddialı olduğunun sinyallerini verdi.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Eylül ayında 10’uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncuların yanı sıra genç ve başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran, her bölümünde nefes kesen olaylara sahne olan Zalim İstanbul’da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

Yeni sezon Cemre ve Nedim'in konağa dönüşüyle mi başlıyor? Karaçay malikanesine yürüyerek gelen kişi Nedim mi?

Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

