Zam Gölgesinde Asgari Ücret Tartışması

Türkiye’de akaryakıt, süt ürünleri, ekmek gibi pek çok üründe fiyat artışları gündemdeyken, asgari ücret için yüzde 21’lik resmi enflasyon oranında zam yapılması görüşüne işçi sendikaları tepki gösteriyor.

Merkez Bankası’nın Ekim ve Kasım aylarında faiz indirimi kararı almasıyla sonrasında görülen döviz kuru artışı nedeniyle Türkiye’de pek çok ürünün fiyatlarında artış sürüyor. Sadece işçiler açısından değil emekliler, memurlar dolayısıyla tüm çalışanlar açısından ücretlendirme politikasında temel alınmakta olan asgari ücret görüşmelerinde ise “enflasyon oranı” anlaşmazlığı söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 21,3 olarak açıkladığı enflasyon oranı, muhalefet partileri, esnaf ve sendikalar tarafından piyasadaki gerçekliği yansıtmadığı için eleştirildi. TÜİK’in verileriyle asgari ücret belirlenmesine işçi sendikaları tepki gösterince asgari ücret görüşmeleri 13 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Asgari ücret görüşmeleri masasında işçi kesimi resmi temsilcisi TÜRK-İŞ’in daha düşük beklentisinin aksine en az 5200 lira asgari ücret talebinde bulunan DİSK’in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Asgari ücretin belirlenmesi devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme sürecidir ve Türkiye’de asgari ücret bir sembolik ücret değil tersine ortalama bir ücret haline gelmiştir. Bunun yanı sıra TÜİK nedeniyle Türkiye’de bütün ücretler ne yazık ki bir resmi enflasyon tuzağına hapsedilmiş durumdadır” diyerek toplumda geçim derdine çare beklendiğini söyledi.

Akaryakıt sektöründen çiğ köfteye zam haberleri sürüyor

Türkiye’de fiyat etiketleri ve tabelalarda değişimin ülke gündemindeki en önemli başlığa dönüştüğü gözlemlenirken, akaryakıt fiyatlarına son üç ayda 3 lira civarında zam yapıldı. Benzinin fiyatı artık çift haneli hale geldi ve akaryakıt istasyonlarında markalara göre kısmi değişiklik göstermekle birlikte 10,35 lira civarına yükseldi.

Ulusal Süt Konseyi’ne göre 8 Aralık’tan itibaren geçerli olan çiğ süt fiyatları 10 liraya ve 1 litre kutu süt fiyatı ise 14 liraya çıktı. Süt mamulleri piyasasında peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerindeki zam oranları ise yüzde 45 ila yüzde 60 seviyesinde kamuoyuna yansıdı. Sektör temsilcileri, hammaddesi ithalata dayalı ambalaj fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. İzmir’deki süt üreticileri VOA Türkçe’ye yüzde 47 oranında çiğ süt fiyatında artış olduğunu belirterek, hayvan yemi gibi girdi maliyetlerindeki artıştan yakınmıştı.

Ülke genelinde illerde fırıncıların talebi üzerine ekmek fiyatlarında da yeniden yapılan düzenlemeyle en az 50 kuruşluk zam yapıldı.

Türkiye’de medyada “çiğ köfte lüks oldu” gibi başlıklara konu olan açıklamayı ise, Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın yaptı. Bulgur ve yağ gibi temel hammadde ürünlerini bulmakta zorlandıklarını açıklayan Güzelaydın, çiğ köftede kilo bazında artık 45 ila 60 lira aralığında satış yapıldığını duyurdu.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da, sigara fiyatlarına 2 liralık zam yapıldığını ancak ilerleyen günlerde bu fiyatlara yılbaşı itibariyle değişecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı nedeniyle ilave zam yapılacağını açıkladı. ÖTV artışına bağlı olarak alkollü içeceklerde de fiyat artışı beklentisi söz konusu.

TOBB maliyetleri işaret ederek vergiye sıfırlama istedi

Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, uzun yıllardır AKP hükümetini eleştirmeme yönünde tutumuyla tanınmasına karşın Kasım ayında “Türkiye’nin daha çok üretim, yatırım ve istihdama ihtiyacı var. Sanayide doğalgaza yapılan yüzde 48 zam üretim maliyetlerini ve enflasyonu artıracaktır. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız" açıklaması yapmıştı. Bunun ardından Hisarcıklıoğlu henüz sanayi üretimindeki maliyet artışlarıyla ilgili yeniden değerlendirmede bulunmadı ancak son olarak asgari ücret konusunda “Enflasyon oranı üzerinde artmalı” dedi ve AKP’ye asgari ücrette vergiyi tümüyle kaldırma ve böylece maliyetleri düşürme çağrısıyla dikkat çekti.

TİSK’in resmi oranı adres göstermesi görüşmeleri erteletti

Cumhurbaşkanlığı hükümeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın liderliğinde yapılan asgari ücret görüşmeleri ise üçüncü turda, TÜİK’in açıkladığı yüzde 21,3’lük resmi enflasyon oranına bağlı olarak artış oranı belirlenmesi talebiyle şimdilik sonuçsuz kaldı. Asgari ücrette dördüncü tur görüşme, 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi kuruluşu TÜİK’in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Bizim esas aldığımız kurum TÜİK’tir” açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ’in ise farklı bir hesaplama yaptığını ve müzakereye devam edeceklerini söyleyen Koç, toplantıda TİSK’in önerisi olarak yansıyan en az 3100 TL asgari ücret rakamını ise reddetti.

TİSK’ten bugün yapılan açıklamada da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine TÜİK’in sağladığı parametreler üzerinden hesaplama yapılması gerektiği vurgulandı, ancak bir ücret önerisi yapılmadığı ifade edildi. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol’un da, “dengeli, çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyecek ama aynı zamanda uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret” beklediğini açıkladığı anımsatıldı.

TÜRK-İŞ: Kira, konut, ulaşım yüzde 50’den fazla arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu adı altında üçlü (bakanlık

