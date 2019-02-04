HABER

ZAM ŞAMPİYONU ÇARLİSTON BİBERİN FİYATI PAZARDA DÜŞTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre zam şampiyonu çarliston biber oldu.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre zam şampiyonu çarliston biber oldu. Yüzde 87,87 fiyatı artan çarliston biber fiyatları pazarda da el yakıyor. Semt pazarlarında fiyatı 10 lira ile 8 lira arasında değişiyor.
Fiyatı en çok yükselenler arasında yer alan patlıcan, ıspanak ve salatalık fiyatlarının da yüksekliği dikkat çekerken, pazarcılar ve tüketicilerin fiyatların bu hafta daha düşün olduğunu belirtiyor.
Ocak ayında olumsuz hava koşullarının da etkisiyle sera ürünlerinin fiyatları yükseldi. Geçen haftalarda fiyatı 18 liraya kadar çıkan çarliston biber yüzde 87.87 fiyat artışıyla Ocak ayı zam şampiyonu oldu. Çarliston biberi, yüzde 80.94 zamla patlıcan, yüzde 67.63'le ıspanak, yüzde 63.84'le sivri biber, yüzde 53.31 ile taze fasulye ve yüzde 44.31 artışla salatalık izledi.
Pazarda çarliston biber 8-10 lira, patlıcan 6-8, ıspanak 5-6, salatalık 8, sivri biber ise 12 liradan satılıyor.

FİYATLAR GEÇEN HAFTADAN DÜŞÜK
Pazarcılar fiyatların yüksek olmasından dolayı, tüketicilerin alışverişi az yaptıklarının bazen hiç almadıklarından şikayet ediyor. Ancak pazarcılar fiyatların bu hafta düştüğünü belirtiyor.
Fiyatların yüksek olmasından dolayı alışveriş yapamadıklarını belirten tüketiciler de fiyatların bu hafta daha düşün olduğu kanaatinde. Ancak fiyatların geçen haftaya göre düşük olmasına rağmen yine sera ürünlerinin el yaktığına dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Pazardan görüntüler
- Çarliston biberin görüntüsü
- Sebze meyve görüntüleri
- Fiyat etiketleri
- Pazarcılarla röportaj
- Tüketicilerle röportaj
- Muhabir anonsu
- Detaylar

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni? Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Suudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçtiSuudi Arabistan'daki idam mahkumu Çiçek için Dışişleri Bakanlığı harekete geçti
Irkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldıIrkçılığa karşı çekilen “Lohberg Mucizesi” adlı filmin galası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.