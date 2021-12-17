HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zam Sonrası Asgari Ücretli Geçinebilecek mi?

Zam Sonrası Asgari Ücretli Geçinebilecek mi?

17.12.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak açıklandı. VOA Türkçe ekibi, asgari ücretli bir fabrika işçisinin evine giderek asgari ücrete yapılan son zamla ilgili görüşünü aldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak belirlendi.

Yeni rakam 2022 yılı Ocak ayı itibariyle zamlı bir şekilde maaşını alacak olan asgari ücretlilerin tahminlerinin üzerinde olsa da, yine de beklentilerini karşılamayacak gibi görünüyor.

Zam miktarının açıklanmasından sonra VOA Türkçe ekibinin evine giderek görüşünü aldığı asgari ücretli fabrika işçisi Osman Özer, döviz kurunun artışı sonrası gelen zamlarla birlikte halkın alım gücünün iyice zayıfladığını vurgulayarak, gelen zammın ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirtti.

Döviz kuru ve piyasalardaki dalgalanmayla birlikte ürünlere gelen zamların devam ettiğine dikkat çeken Osman Özer, “Asgari ücret 3 bin TL iken de geçimimiz baya bir zordu. Şu anda zamlar hala devam ediyor. Yine değişen bir şey olmayacak’’ dedi.

"2 yıl önceki asgari ücretle para biriktiriyordum, şimdi yetmiyor"

Geçinemedikleri için daha önce eşine hediye aldığı yüzüğü satmak zorunda kaldığını ifade eden Özer, “2 yıl önce asgari ücret ile birçok şey alabiliyorduk. En azından mutfak masrafının tamamını karşılayabiliyorduk. Ayda bir-iki sefer et alabiliyorduk. Çocuklarımıza 5-6 ayda bir kıyafet ya da ayakkabı alabiliyorduk. 100-200 TL bir köşeye atabiliyorduk. Şu anda onların hiçbirini yapamıyoruz. Aksine eksiye düşüyoruz. Mesela eşime aldığım yüzüğü, düğünümüzden kalma bileziklerini satmak zorunda kaldık. Asgari ücret 2 bin 800 lira iken de geçinemiyorduk 4 bin 250 iken de geçinemeyeceğiz. Çünkü yılbaşı geliyor ve beraberinde yeni zamlarla gelecek. Eşim marketten bir şey isteyeceği zaman zaten kısarak söylüyor bana, ben de markette ihtiyaçları alacağım zaman cebimdeki paraya bakarak ekstra kısarak satın alıyorum. Örneğin 3 kilo domates lazımsa benden 2 kilo almamı istiyor. Ben de markete gittiğimde bütçeme bakarak bunu 1 kiloya düşürüyorum çünkü yarını düşünmem lazım’’ diye konuştu.

"Asgari ücrete yılda bir zam geliyorken aldığımız ürünlere ise her gün"

Asgari ücretle geçinen biri olarak evinin giderlerini hesaplayan Osman Özer, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi ben gecekonduda oturan bir vatandaşım. Bin TL kira giderim var. 500 lira da ısınmak için yakıt ihtiyacım var. Bugün kömürün bir torbası olmuş 100 TL. Bunun bir de odunu var. Mutfak giderim ise ortalama 2 bin lira. Sadece ekmek örneğini verecek olursam, ekmeğin tanesi 2 lira, ben her öğün 5 ekmek alıyorum yani ayda 1000 lira ben sadece ekmeğe veriyorum. Mutfak giderim ise zaten temel gıdalardan bulgur, makarna falan. Eti unuttuk zaten, et alamıyoruz. Ayda bir sefer bir kilo tavuk alabiliyorsak ne ala. Ayrıca çocuğun masrafı da var. Bunun yanı sıra çocuğun okul harçlığıymış, kırtasiyesiymiş bunları da biz 500 TL diye hesaplarsak aylık masrafım 4 bin lirayı geçti bile. Bunların toplamıyla aylık asgari ücretin tamamı gitti zaten. Şimdi biz bir gezmeye gidemeyeceğiz. Hastalanmayacağız. Misafir çağıramayacağız. Faturalarımızı ödeyemeyeceğiz. Kendimize kılık kıyafet alamayacağız. Kaldı ki elektrik, su, telefon faturalamızı ödeyemeyeceğiz. Her ay ben zaten eksiye giriyorum. Şimdi bu şekilde hesapladığımız zaman zaten geçinemiyorum. Yeni yıl da gelmek üzere. Gelen yeni yılla beraber yeni zamlar da gelecek. Zaten geçinemiyorduk. Bu asgari ücret senede bir defa hesaplanıyor ama bu zamlar devam edecek. Gittikçe dibe gidiyoruz.’’

Sözlerinin sonunda yetkililere çağrıda bulunan asgari ücretli Osman Özer, “Keşke yetkililer bu asgari ücreti belirlemeye çalıştıklarında Ankara’da masa başında değil de benim gibi kenar semtte yaşayan asgari ücretli bir vatandaşın evine gidip bu tür hesapları yapsalardı ve ona göre bir asgari ücret belirleselerdi, bence daha iyi olurdu’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı"Ben Superman'im deyip masaların üzerine atladı, düşünce zıplayarak uçmaya çalıştı
Bebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulunduBebeğin ağlama sesleri ortaya çıkardı! Doğalgaz borusunda asılı bulundu
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! 2 deniz karakol uçağı daha Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildiSavunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! 2 deniz karakol uçağı daha Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etmişti! Ölü bulundu

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etmişti! Ölü bulundu

Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.