Zam Sonrası Asgari Ücretli Geçinebilecek mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak belirlendi.

Yeni rakam 2022 yılı Ocak ayı itibariyle zamlı bir şekilde maaşını alacak olan asgari ücretlilerin tahminlerinin üzerinde olsa da, yine de beklentilerini karşılamayacak gibi görünüyor.

Zam miktarının açıklanmasından sonra VOA Türkçe ekibinin evine giderek görüşünü aldığı asgari ücretli fabrika işçisi Osman Özer, döviz kurunun artışı sonrası gelen zamlarla birlikte halkın alım gücünün iyice zayıfladığını vurgulayarak, gelen zammın ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirtti.

Döviz kuru ve piyasalardaki dalgalanmayla birlikte ürünlere gelen zamların devam ettiğine dikkat çeken Osman Özer, “Asgari ücret 3 bin TL iken de geçimimiz baya bir zordu. Şu anda zamlar hala devam ediyor. Yine değişen bir şey olmayacak’’ dedi.

"2 yıl önceki asgari ücretle para biriktiriyordum, şimdi yetmiyor"

Geçinemedikleri için daha önce eşine hediye aldığı yüzüğü satmak zorunda kaldığını ifade eden Özer, “2 yıl önce asgari ücret ile birçok şey alabiliyorduk. En azından mutfak masrafının tamamını karşılayabiliyorduk. Ayda bir-iki sefer et alabiliyorduk. Çocuklarımıza 5-6 ayda bir kıyafet ya da ayakkabı alabiliyorduk. 100-200 TL bir köşeye atabiliyorduk. Şu anda onların hiçbirini yapamıyoruz. Aksine eksiye düşüyoruz. Mesela eşime aldığım yüzüğü, düğünümüzden kalma bileziklerini satmak zorunda kaldık. Asgari ücret 2 bin 800 lira iken de geçinemiyorduk 4 bin 250 iken de geçinemeyeceğiz. Çünkü yılbaşı geliyor ve beraberinde yeni zamlarla gelecek. Eşim marketten bir şey isteyeceği zaman zaten kısarak söylüyor bana, ben de markette ihtiyaçları alacağım zaman cebimdeki paraya bakarak ekstra kısarak satın alıyorum. Örneğin 3 kilo domates lazımsa benden 2 kilo almamı istiyor. Ben de markete gittiğimde bütçeme bakarak bunu 1 kiloya düşürüyorum çünkü yarını düşünmem lazım’’ diye konuştu.

"Asgari ücrete yılda bir zam geliyorken aldığımız ürünlere ise her gün"

Asgari ücretle geçinen biri olarak evinin giderlerini hesaplayan Osman Özer, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi ben gecekonduda oturan bir vatandaşım. Bin TL kira giderim var. 500 lira da ısınmak için yakıt ihtiyacım var. Bugün kömürün bir torbası olmuş 100 TL. Bunun bir de odunu var. Mutfak giderim ise ortalama 2 bin lira. Sadece ekmek örneğini verecek olursam, ekmeğin tanesi 2 lira, ben her öğün 5 ekmek alıyorum yani ayda 1000 lira ben sadece ekmeğe veriyorum. Mutfak giderim ise zaten temel gıdalardan bulgur, makarna falan. Eti unuttuk zaten, et alamıyoruz. Ayda bir sefer bir kilo tavuk alabiliyorsak ne ala. Ayrıca çocuğun masrafı da var. Bunun yanı sıra çocuğun okul harçlığıymış, kırtasiyesiymiş bunları da biz 500 TL diye hesaplarsak aylık masrafım 4 bin lirayı geçti bile. Bunların toplamıyla aylık asgari ücretin tamamı gitti zaten. Şimdi biz bir gezmeye gidemeyeceğiz. Hastalanmayacağız. Misafir çağıramayacağız. Faturalarımızı ödeyemeyeceğiz. Kendimize kılık kıyafet alamayacağız. Kaldı ki elektrik, su, telefon faturalamızı ödeyemeyeceğiz. Her ay ben zaten eksiye giriyorum. Şimdi bu şekilde hesapladığımız zaman zaten geçinemiyorum. Yeni yıl da gelmek üzere. Gelen yeni yılla beraber yeni zamlar da gelecek. Zaten geçinemiyorduk. Bu asgari ücret senede bir defa hesaplanıyor ama bu zamlar devam edecek. Gittikçe dibe gidiyoruz.’’

Sözlerinin sonunda yetkililere çağrıda bulunan asgari ücretli Osman Özer, “Keşke yetkililer bu asgari ücreti belirlemeye çalıştıklarında Ankara’da masa başında değil de benim gibi kenar semtte yaşayan asgari ücretli bir vatandaşın evine gidip bu tür hesapları yapsalardı ve ona göre bir asgari ücret belirleselerdi, bence daha iyi olurdu’’ ifadelerini kullandı.