Zam talep eden saya işçileri iş bıraktı

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da ayakkabı firmaları için saya diken işçiler, dikim ücretlerine yüzde 40 zam istedi. Saya işçileri, talepleri kabul görene kadar iş bırakma kararı aldı.

İş bırakan saya işçileri, polisin TOMA ile güvenlik önlemi aldığı Tarihi Büyüksaat çevresinde basın açıklaması yaptı. Ayakkabı İmalatı Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özay, 4 bin 500 kişinin dün çalışmayı durdurduklarını belirterek, istedikleri zammı alana kadar üretim yapmayacaklarını söyledi. Akbay, pek çok ihtiyaç malzemesine zam gelmesi nedeniyle işçilerin zor günler yaşadığını belirterek, "Sayacılar zaten 3 TL’den 6 TL’ye kadar dikim yapıyor. Kredi kartları borçları, icralar, çocuklarının bezini alamayanlar oluyor. Biz bunları yaşadıktan sonra çalışmanın ne anlamı var ki? İpliğe, iğneye zam geldi. Kiralarımız var, evimizin geçimini sağlayamaz duruma geldik" dedi.

Ayakkabı firmalarının hammaddeye yaptıkları zammı ürünlere yansıttıkları gibi işçiliğe de zam yapmaları gerektiğini vurgulayan Özay, "Türkiye’de şu an en iyi siparişi alan kentlerden bir tanesi Adana’dır. Siparişi almalarına rağmen çalışan işçiyi küçümsemeleri, hafife almaları yanlıştır. Genel olarak bütün piyasalarda zanaatkar, çalışan, olmazsa ülke dönmez. Bırakın bir fabrikayı, ülke dönmez, etkiler. Bütün işi, işçiler yapar. Biz bugün burada yüzde 40’lık zamla çıkmışız, bunu kimse çok görmesin. Toplasan 1,5 - 2 TL yapıyor. Herkes çıkarı için emek veriyor, herkesin çocuğu var. Yıllardan beri çalışıyoruz. Kredi kartı borçları, icralar var. Çocuğunun bezini alamayanlar oluyor. Bizler de yüzde 40 zammı alana kadar iş bırakıyoruz. İsterse 1 sene sürsün" diye konuştu.

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