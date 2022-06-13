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Zam tartışması kavgaya dönüştü... Kiracı, 'evden çıkmayacağım' deyince olanlar oldu! Kan donduran olay

13.06.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ev sahibi ile kiracısı arasında tartışma çıktı. Kira ücreti nedeniyle anlaşamayan ikili bir süre sonra kavgaya tutuştu. Kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine, ev sahibi silahını ateşledi. Yaşanan arbedede kiracı göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Zam tartışması kavgaya dönüştü... Kiracı, 'evden çıkmayacağım' deyince olanlar oldu! Kan donduran olay

İstanbul Kağıthane'de ev sahibi adam bir süredir evden çıkması için tartışma yaşadığı kiracısını çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı ev sahibini olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

ZAM TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hamza C. ile kiracısı Şenel Tombul (55) arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

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İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., kiracısı Tombul’u göğsünden 2 kez vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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KAĞITHANE POLİSİ KATİL ZANLISINI YAKALADI

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Ölen adamın yakınları ise sokakta feryat etti.

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Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul’un kiracısı olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul’u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

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Kağıthane
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