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Zam tartışması sonucu kiracı ev sahibini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: "Kız arkadaşıma saldırmaya çalıştı"

14.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün kiracı Hamza Ç. ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında zam nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın sonucunda Hamza Ç., Tombul'u silahla ateş ederek öldürmüştü. Kan donduran olayın ardından kiracı Hamza Ç.'nin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Hamza Ç., Tombul'un, kız arkadaşına saldırmaya çalıştığını ve ölüm tehditlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Zam tartışması sonucu kiracı ev sahibini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: "Kız arkadaşıma saldırmaya çalıştı"

Kağıthane'deki kiracı cinayetinin ardından katil zanlısı Hamza Ç.'nin ifadeleri ortaya çıktı. "Şenel benim kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Yumruğunu sıkıp hakaret etti. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim" ifadelerini kullanan Hamza Ç., ev sahibi Şenel Tombul'un "Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm" diyerek tehditlerde bulunduğunu da ileri sürdü. "Bütün kiralarımı günü güne eksiksiz ödedim. İkametin bedeli 900 kiraydı ve ödemeler de buna göre oldu" diyen Hamza Ç. "Ev sahibi son iki aydır kira bedelini 2 bin 500’e çıkartacağını söyledi. Ben de kontratın dolmadığı için buna hakkının olmadığını söyledim” şeklinde konuştu.

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Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 43 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir, kiracı Ç.’nin eve kız arkadaşlarını getirmesi ve kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başlamıştı. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüşmüştü. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza Ç., ev sahibi Tombul’u göğsünden 2 kez vurmuştu.

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KATİL ZANLISI KİRACININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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KAĞITHANE POLİSİ KATİL ZANLISINI YAKALADI

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Hamza Ç.’yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan Ç. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. İşlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Hamza Ç. adliyeye sevk edildi.

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“900 LİRALIK KİRAMI 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKARTTI”

Öte yandan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahıs ifadesinde, “İki senedir Harmantepe Mahallesi’nde oturuyorum. Bütün kiralarımı günü güne eksiksiz ödedim. İkametin bedeli 900 kiraydı ve ödemeler de buna göre oldu. Evde tek başıma yaşıyorum. Bunun dışında da bir kız arkadaşım gelmektedir. Başka da gelen giden yoktur. Ev sahibi son iki aydır kira bedelini 2 bin 500’e çıkartacağını söyledi. Ben de kontratın dolmadığı için buna hakkının olmadığını söyledim” dediği öğrenildi.

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“BANA ÖLÜM TEHDİTLERİNDE BULUNDU, BEN DE KORKTUM”

Şahıs devam eden ifadesinde şunları söyledi:

“Buna rağmen ısrarla evimin önüme gelip beni rahatsız etmeye başladı. Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse, ‘Evi ya boşaltırsın ya da zorla atarım. Eve gelen giden belli değil’ dedi. Bana, ‘Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm’ diyerek tehditlerde bulundu. Bundan huzursuz oldum ve bana zarar vereceğinden korktum. Son 1 haftadır da her gün gelmeye başladı. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı.”

“ŞENEL BENİM KIZ ARKADAŞIMA SALDIRMAYA KALKTI”

Şahsın ayrıca şunları söylediği öğrenildi:

“2-3 gün önce de sopayla gelerek kapıyı yumruklayarak içeriye girmek istedi. Bundan sonra sopa değil silah olacak, millet kaç lira kira veriyor sen ne veriyorsun. Hakaret ve küfürler etti. Benim yakama yapıştı, Şenel benim kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Yumruğunu sıkıp hakaret etti. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim.”

(İHA)

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