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"Zam teklifi beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma: -"Hükümetin, kamu işçisi için yaptığı yüzde 6+4'lük zam teklifi, beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak. Gece gündüz demeden ülkenin kalkınması için alın teri döken işçilerimizin emeğinin karşılığı verilmelidir"

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, "Hükümetin, kamu işçisi için yaptığı yüzde 6+4'lük zam teklifi beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak. Gece gündüz demeden ülkenin kalkınması için alın teri döken işçilerimizin emeğinin karşılığı verilmelidir." dedi.

Akma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'ne dair görüşmelerin 19 Haziran'da başladığını anımsatarak görüşmelerin, 200 bine yakın kamu işçisinin 2019-2020 dönemindeki mali ve sosyal haklarını kapsadığını söyledi.

Bağlı bulundukları Türk-İş'in, görüşmelerde seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talepte bulunduğunu hatırlatan Akma, bu taleplerin çarşının pazarın enflasyonu, işçilerin azalan alım gücü, ücretlerdeki erime dikkate alınarak hazırlandığını, hükümetinse teklifinde ekonomik verileri dikkate almadığını savundu.

- "Hükümetin yeni ve ciddi tekliflerde bulunması gerekiyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçen hafta Türk-İş'e yaptığı ziyarette, sözleşmenin tekrar gündeme geldiğini aktaran Akma, şunları kaydetti:

"Hükümetin, kamu işçisi için yaptığı yüzde 6+4'lük zam teklifi, beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak. Gece gündüz demeden ülkenin kalkınması için alın teri döken işçilerimizin emeğinin karşılığı verilmelidir. Bu sürecin uzaması kimseye fayda sağlamadığı gibi, işçilerimizi tedirgin etmektedir. Hükümetin toplu sözleşmenin imzalanması için belirlenen sürenin tükenmekte olduğunu da görüp yeni ve ciddi tekliflerde bulunması gerekiyor. Biz sözleşmenin mutabakatla imzalanmasından yanayız ama bu olmazsa Türk-İş'in alacağı kararların sonuna kadar arkasındayız."

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2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kamu işçisi Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma

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