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Zaman daralıyor! İşte 2022 bitmeden gerçekleşmesi beklenen felaketler...

30.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En ünlü kahinlerden biri olan Baba Vanga'nın 2022 yılı için bahsettiği altı kehanetten ikisi gerçekleşti bile... İkiz kulelere saldırı, koronavirüs, Obama'nın ABD başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden bilen Baba Vanga'nın, 2022 yılı için söyledikleri duyanları korkutuyor.

Zaman daralıyor! İşte 2022 bitmeden gerçekleşmesi beklenen felaketler...

1911 doğumlu kahin Baba Vanga 1996'da, meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü kahinin cenazesine devlet adamları da katıldı. Milyonlarca insanı ilgilendiren önemli olayları tahmin eden Baba Vanga, dünyanın sonunun geleceğine inandığı 5079 yılına kadar birçok kehanette bulundu. 2022 için söyledikleri ise, yılın ortalarına gelinmesiyle korku saldı.

YENİ BİR VİRÜS

Baba Vanga kehanetleriyle sık sık anılıyor. 11 Eylül 2001'de gerçekleşen, ABD’nin New York şehrinin en ünlü yapılarından biri olan ve “İkiz kuleler”e düzenlenen saldırıyı önceden bilen Baba Vanga, tüm gözleri üzerine çekmişti.

Zaman daralıyor! İşte 2022 bitmeden gerçekleşmesi beklenen felaketler...

Birçok kehanetinde haklı çıkan Baba Vanga SSCB’nin çöküşünü, 2004 yılında gerçekleşen Tayland tsunamisini ve Barack Obama’nın ABD başkanı seçilmesini tahmin etti.

Baba Vanga'nın 2022 için tahminleri ise duyanları korkutuyor. Vanga, Sibirya’da donmuş toprağın altında hapsolmuş ölümcül bir virüsün keşfedileceği belirtmişti. Bilim insanları nüfus artışı, küresel ısınma nedeniyle kısa zamanda Covid-19 gibi virüslerin türeyeceğini ifade ediyor.

Zaman daralıyor! İşte 2022 bitmeden gerçekleşmesi beklenen felaketler...

Baba Vanga, milyonlarca insanın kıtlık ve kuraklık sorunuyla baş başa kalacağını söyledi. Bununla birlikte, Avrupa'da meydana gelen sıcaklar ve dünya çapında oluşan tahıl sorunu, Vanga'nın kehanetleriyle bağdaştırılıyor.


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