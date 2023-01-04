HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Zaman daralıyor! Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları dikkat

Zaman daralıyor! Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları dikkat

04.01.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bilgisayarlarında hâlâ Windows 7 kullanan milyonlarca insan için zaman daralıyor. Microsoft Edge ve WebView2, Windows 7 ve Windows 8/8.1 desteğini 10 Ocak'ta sonlandırıyor. Konuyla ilgili bir haberde "Windows 7 ve 8.1 çalıştıran bir cihazınız varsa, Windows 10 veya 11'i PC'nize indirmek için iyi bir zaman olabilir" deniliyor.

Zaman daralıyor! Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları dikkat

Microsoft Edge ve WebView2, Windows 7 ve Windows 8/8.1 desteğini 10 Ocak'ta sonlandırıyor. The Verge'ün haberinde yer verdiği ifadeye göre ise Microsoft, 10 Ocak'ta Windows 7 ve Windows 8.1'i güvenlik güncellemelerinden ve teknik destekten kesiyor. Bu, aynı zamanda eski işletim sistemlerini destekleyen son sürüm olan Microsoft Edge 109'un lansmanını da işaret ediyor.

Ancak Edge, Windows 7 ve Windows 8.1'i terk eden tek büyük tarayıcı değil. Ekim ayında Google, Chrome'un Windows 7 ve 8.1 desteğini 7 Şubat'ta sonlandıracağını duyurmuştu. Her ne kadar iki tarayıcı da bu cihazlarda çalışmaya devam edecek olsa da herhangi bir kritik güvenlik güncellemesi veya yeni özellik alamayacaklar.

Windows

Geliştiricilerin web tabanlı içeriği uygulamalarına yerleştirmelerine izin veren araç olan WebView2 desteği de 10 Ocak'ta gidiyor.

"ÇOK AZ ZAMAN" DEĞERLENDİRMESİ

Habere göre, gelecek haftadaki son tarih, hala Windows 7 çalıştıran cihazların sahiplerine (2021'de yaklaşık 100 milyon olduğu tahmin ediliyor) cihazlarını yükseltmek veya eski bir işletim sistemi ve tarayıcı kullanmanın getirdiği güvenlik riskleriyle yüzleşmek için çok az zaman bırakıyor.

Geçen ekim ayında 27 milyon Windows cihazıyla yapılan bir anket, Windows 11 çalıştırandan daha fazla XP, 7 veya 8 çalıştıran bilgisayar buldu.

Dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık %4 hissesini satın alacak Dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık %4 hissesini satın alacak

"WİNDOWS 10 VEYA 11'İ İNDİRMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN OLABİLİR"

Haberde "Windows 7 ve 8.1 çalıştıran bir cihazınız varsa, PC'nize Windows 10 veya 11'i indirmek için iyi bir zaman olabilir. Ancak bu mümkün değilse Microsoft, olası güvenlik sorunlarından kaçınmak için 10 Ocak'tan önce cihazı yenisiyle değiştirmenizi önerir." ifadesi yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone 15 beklenirken gelen ucuz AirPods iddiası!iPhone 15 beklenirken gelen ucuz AirPods iddiası!
Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadelerBahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler
3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu! 3 eşini de öldüren Necati Akpınar’ı kızı ele vermişti, oğlu da konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Microsoft windows windows 7 windows 8.1

En Çok Okunan Haberler

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Orta gelirliye konut projesi şartları belli oldu

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

İmamoğlu'ndan 'İşte kanıtı' diye paylaştı! 'Soylu'nun ihmalini kanıtladık, suç duyurusunda bulunacağız'

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.