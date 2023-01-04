Zaman daralıyor! Windows 7 ve Windows 8/8.1 kullanıcıları dikkat

Microsoft Edge ve WebView2, Windows 7 ve Windows 8/8.1 desteğini 10 Ocak'ta sonlandırıyor. The Verge'ün haberinde yer verdiği ifadeye göre ise Microsoft, 10 Ocak'ta Windows 7 ve Windows 8.1'i güvenlik güncellemelerinden ve teknik destekten kesiyor. Bu, aynı zamanda eski işletim sistemlerini destekleyen son sürüm olan Microsoft Edge 109'un lansmanını da işaret ediyor.

Ancak Edge, Windows 7 ve Windows 8.1'i terk eden tek büyük tarayıcı değil. Ekim ayında Google, Chrome'un Windows 7 ve 8.1 desteğini 7 Şubat'ta sonlandıracağını duyurmuştu. Her ne kadar iki tarayıcı da bu cihazlarda çalışmaya devam edecek olsa da herhangi bir kritik güvenlik güncellemesi veya yeni özellik alamayacaklar.

Geliştiricilerin web tabanlı içeriği uygulamalarına yerleştirmelerine izin veren araç olan WebView2 desteği de 10 Ocak'ta gidiyor.

"ÇOK AZ ZAMAN" DEĞERLENDİRMESİ

Habere göre, gelecek haftadaki son tarih, hala Windows 7 çalıştıran cihazların sahiplerine (2021'de yaklaşık 100 milyon olduğu tahmin ediliyor) cihazlarını yükseltmek veya eski bir işletim sistemi ve tarayıcı kullanmanın getirdiği güvenlik riskleriyle yüzleşmek için çok az zaman bırakıyor.

Geçen ekim ayında 27 milyon Windows cihazıyla yapılan bir anket, Windows 11 çalıştırandan daha fazla XP, 7 veya 8 çalıştıran bilgisayar buldu.

"WİNDOWS 10 VEYA 11'İ İNDİRMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN OLABİLİR"

Haberde "Windows 7 ve 8.1 çalıştıran bir cihazınız varsa, PC'nize Windows 10 veya 11'i indirmek için iyi bir zaman olabilir. Ancak bu mümkün değilse Microsoft, olası güvenlik sorunlarından kaçınmak için 10 Ocak'tan önce cihazı yenisiyle değiştirmenizi önerir." ifadesi yer alıyor.

