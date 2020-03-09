Zaman hızlı aksın: GTA 6'nın çıkış tarihi ortaya çıktı!

Grand Theft Auto (GTA) serisi bir kuşağın en sembol oyunlarından biri oldu. En son GTA 5 adıyla 5. oyunu çıkan serinin yeni oyunu GTA 6, son zamanlarda fazlaca dillendirilmeye başlandı. Bu durum oyunun çok yakında çıkacağı ihtimallerini arttırdı. Çoğu kişi oyunun 2020 yılında çıkacağını tahmin ediyordu ancak tam zamanını kestiremiyordu. Nitekim, 4Chan'deki bir kullanıcı net bir tarih paylaşarak herkesi şaşırttı.

4CHAN'DE GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Daha önce GTA'nın yapımcısı Rockstar Games'in birçok oyununa dair sızıntıya ev sahipliği yapan site bu kez GTA 6 hakkında bir sızıntıya konu oldu. GTA'nın çıkış tarihi 4Chan'de ortaya çıktı. 4Chan'de paylaşım yapan bir kullanıcı, Rockstar Games'in logosunu ekleyerek GTA 6 25 Mart tarihinde duyurulacağını açıkladı.

Bunun dışında herhangi bir bilgi vermeyen kullanıcının yaptığı paylaşım çok kısa sürede en çok konuşulan olay oldu. Zira birçok insan GTA 6'yı dört gözle bekliyor. Umarız ki 4Chan'deki kullanıcı hayallerimizle oynamamıştır...



