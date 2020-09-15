Zaman uçuyor: Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Apple, #AppleEvent etiketli beklenen etkinliğinde beklenen ürünlerini tanıttı. Bir süredir sızıntılarda adı geçen yeni nesil Apple akıllı saati Apple Watch Series 6 ve uygun fiyatlı Apple Watch SE sonunda görücüye çıktı.
Apple Watch Series 6 ile başlayalım. Apple Watch Series 6'nın özellikleri arasında yeni nesil S6 işlemci var. Ayrıca Apple Watch Series 6'nın ekranı Apple Watch Series 5'e göre 2,5 kat daha parlak. Bu yıl Apple Watch Series 6 sağlık konusundaki yenilikleriyle öne çıkıyor. Zira, Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini 15 saniyede ölçebiliyor. Her iki saatte Apple Fitness+ adında yeni bir egzersiz servisi de yer alıyor. Bu özellik sayesinde birçok egzersiz interaktif bir şekilde yapılabiliyor.
Apple Watch Series 6'da Family Setup adında yeni bir özellik bulunuyor. Bu özellik ile Apple Watch kullanan diğer aile üyelerini (örneğin çocuklar) takip edilebiliyor. Model, Apple Watch'ın hayat kurtaran özelliği düşme algılama özelliğine de ev sahipliği yapıyor.
Yeni nesil Apple Watch mavi, altın, siyah ve kırmızı (Product RED) renk seçeneklerine sahip olacak. Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan başlayacak.
Apple Watch SE, Apple Watch Series 5'in yerini alıyor. Apple'ın uygun fiyatlı Apple Watch SE akıllı saati S5 işlemci ile geliyor. Genel olarak Apple Watch Series 5 ile benzer bir tasarıma sahip olan Apple Watch SE, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Apple'ın iddiasına göre Apple Watch SE yüzde yüz geri dönüştürülebilen materyallerden oluşuyor. Kalp atış hızı ölçen ve uyku takibi yapabilen Apple Watch SE, EKG ölçümü yapamıyor. Her iki saatte 40 mm ve 44 mm'lik iki farklı boyutta; GPS ve LTE gibi iki farklı model ile geliyor.
Apple Watch SE fiyatı 279 dolar olarak açıklandı. Her iki saatte ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. Genel satışlar ise cuma günü başlıyor.
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