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Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Aydın Söke'de , yaşadıkları aşka rağmen ailelerinin karşı çıkması nedeniyle yollarını ayırmak zorunda kalan 55 yaşındaki Birsen Yanılmaz ve 60 yaşındaki Hüseyin Kaya , 29 yıl sonra yeniden kavuşup, nikah masasına oturdu. Teknede kıyılan nikahta gelin Birsen Yılmaz, "Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

Zaman ve mesafe aşklarına engel olamadı! 29 yıl sonra evlendiler

Özel bir hastanede çalışan hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke'nin Güzeltepe köyünde tanışıp, aşık oldu. Evlilik kararı alan çift, aileleri karşı çıkınca yollarını ayırmak zorunda kaldı. 1 yıl sonra Hüseyin Kaya, çalışmak için Almanya'ya gitti.

Aradaki mesafeye ve geçen zamana rağmen iletişimlerini koparmayan çift, bu yıl yeniden birlikte olmaya başladı. Yanılmaz ve Kaya, tam 29 yıl erteledikleri evlilik hayallerini nikah masasına taşımaya karar verdi. Hüseyin Kaya, Birsen Yanılmaz'ı, 23 Haziran günü Söke'deki babaevine giderek, istedi. Akrabalarının eşlik ettiği Kaya'ya tuzlu kahve ikram edilen kız istemede, çiftin nişan yüzükleri de takıldı.

HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Çift, dün Kuşadası'nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gezi teknesinde gerçekleşen törende nikahı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Başkan Günel, imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Birsen Yılmaz'a verdi. Başkan Günel, "Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarihi Güverciada Kalesi'nin de tanıklık ettiği bu nikahta çiftimizin yanında olmaktan büyük keyif aldım. Umarım 29 yıllık aşkları uzun yıllar daha devam eder" diye konuştu.

Gelin Birsen Yılmaz da "Birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

Kaynak: DHA

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