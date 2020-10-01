Zamanda yolculuk yapmak matematiksel olarak mümkün

Basitçe Einstein’in ünlü genel izafiyet teorisi ile dünyanın klasik dinamiği arasında, büyükbaba paradoksu denen önemli bir paradoks bulunuyor.
Einstein’in teorisinde, teorik olarak zamanda geriye giderek büyükbabanızı öldürdükten sonra hala var olabileceğinize dikkat çekilir; oysa klasik dinamikler böyle bir şey yaparsanız var olamayacağınza dikkat çeker.
Queensland Üniversitesi’ndeki fizikçiler, bu iki teori arasında uzlaşı noktası bulduklarını ve böylece zamanda yolculuğun en azından teorik olarak mümkün olduğunu kanıtladıklarını düşünüyor.
Araştırmayı yöneten Germain Tobar, çalışmanın çıkış noktasını şu sözlerle açıkladı, “Fizikçiler olarak evrenin temelinde yatan yasaları anlamaya çalışıyoruz. Yıllardır dinamik biliminin Einstein’in tahminleriyle nasıl örtüşebileceği konusuna kafa yoryorum. Zaman yolculuğu, matematiksel olarak mümkün mü?”
Şu an her alanda olduğu gibi, bu araştırma da koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğradı. Araştırmayı yürüten bilim insanları zaman yolcusunun zamanda geriye giderek koronavirüsle enfekte olan ilk kişiyi öldürerek pandemiyi önleyebileceğini teorileştirdiler.
Einsten’in teorisi, zaman yolcularının zamanda geriye gidebilmesine izin verirken, klasik dinamikler olayların sıralamasının değiştirilemeyeceğini ortaya koyar. Buna göre eğer zaman yolcusu virüsü önleyebilseydi, zaman yolcusunun zamanda geri gitme nedeni de ortadan kalkardı. Klasik dinamiklere göre bir bu böyle devam eden bir döngü.
Germain Tobar ise teorisini daha detaylı açıklamaya çalışarak “Sıfırıncı koronavirüs hastası örneğinde, ilk hastanın enfekte olmasını engellemeye çalışabilirsiniz, ama bunu yaparak virüse yakalanabilir ve ilk hasta olabilirsiniz veya bir başkası olabilir. Ne yaparsanız yapın, belirgin olay etrafınızdaki dünyayı yeniden şekillendirir. Bu da eylemleriniz ne olursa olsun pandeminin var olacağı anlamına gelir. Siz bir paradoks yaratmaya çalışsanız da olaylar herhangi bir tutarsızlığı önleyecek şekilde kendini tekrar düzenler. Keşfettiğimiz matematiksel süreçler gösteriyor ki, herhangi bir paradoks olmaksızın, zaman yolculuğu yapmak mantıksal açıdan mümkün” dedi.
Araştırmanın yöneticisi olan Dr. Fabio Costa ise “Matematikle hesaplanan sonuçlar bilim kurguya malzeme olacak türden” dedi.
Konuyu merak eden ilgililer ise dilerse araştırmanın tam metnini Classical and Quantum Gravity adlı bilimsel dergide bulabilir.