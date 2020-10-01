Zamanda yolculuk yapmak matematiksel olarak mümkün

Basitçe Einstein’in ünlü genel izafiyet teorisi ile dünyanın klasik dinamiği arasında, büyükbaba paradoksu denen önemli bir paradoks bulunuyor.

Einstein’in teorisinde, teorik olarak zamanda geriye giderek büyükbabanızı öldürdükten sonra hala var olabileceğinize dikkat çekilir; oysa klasik dinamikler böyle bir şey yaparsanız var olamayacağınza dikkat çeker.

Queensland Üniversitesi’ndeki fizikçiler, bu iki teori arasında uzlaşı noktası bulduklarını ve böylece zamanda yolculuğun en azından teorik olarak mümkün olduğunu kanıtladıklarını düşünüyor.

Araştırmayı yöneten Germain Tobar, çalışmanın çıkış noktasını şu sözlerle açıkladı, “Fizikçiler olarak evrenin temelinde yatan yasaları anlamaya çalışıyoruz. Yıllardır dinamik biliminin Einstein’in tahminleriyle nasıl örtüşebileceği konusuna kafa yoryorum. Zaman yolculuğu, matematiksel olarak mümkün mü?”

Şu an her alanda olduğu gibi, bu araştırma da koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğradı. Araştırmayı yürüten bilim insanları zaman yolcusunun zamanda geriye giderek koronavirüsle enfekte olan ilk kişiyi öldürerek pandemiyi önleyebileceğini teorileştirdiler.