Zamanı gelmişti: "Kaptan Amerika" 7 yıllık telefonuna sonunda veda etti!

İkonik Kaptan Amerika karakterini ve Fantastik Dörtlü isimli yapımda Alev Adam'ı canlandırarak dünyada ün kazanan Chris Evans, 7 yıldır Apple'ın 2015'te çıkardığı akıllı telefonu kullanıyordu. Evans, Apple'ın iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone 11, ve iPhone 12 modellerini çıkartmasına rağmen iPhone 6s'inden vazgeçmedi. Evans'ın bu kararı birçok kişiye garip geliyordu.

CHRIS EVANS IPHONE 6S'İ KULLANMAYI BIRAKTI

Ancak Chris Evans, sonunda 7 yıldır kullandığı iPhone 6s'ten vazgeçti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Chris Evans, akıllı telefonu iPhone 6s'i değiştirdiğini açıkladı. Evans, yaptığı paylaşıma, "RIP iPhone 6s. Güzel bir birlikteliğimiz oldu. Ana ekran tuşunu özleyeceğim. Akşamları yaşadığımız şarj savaşlarını ise özlemeyeceğim. Aynı zamanda grenli fotoğraflarını da." yazdı. Ayrıca ünlü oyuncu kullandığı telefonun bir anda yüzde 100’den yüzde 15’e düşen pilini ve kapanmalarını da belirtmeyi ihmal etmedi.

IPHONE 6S'İ BIRAKTI! PEKİ HANGİ TELEFONA GEÇTİ?

Ünlü oyuncu Chris Evans'ın iPhone 6s yerine hangi telefonu tercih ettiği oldukça merak edildi. Evans'ın paylaştığı fotoğrafta ise yine bir iPhone tercih ettiği görüldü. Chris Evans'ın Instagram'daki paylaşımı, 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

