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Zamanı gelmişti: Xiaomi bilgisayar gibi telefonlar üretmek için harekete geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Xiaomi, bilgisayar gibi telefonlar üretmek için kollarını sıvadı. Çin kaynaklı raporlara göre Xiaomi, akıllı telefonlarının donanımlarını bir tık daha yükseltecek ve böylece bilgisayarları 'kağıt üzerinde de olsa' yakalayacak.

Zamanı gelmişti: Xiaomi bilgisayar gibi telefonlar üretmek için harekete geçti!

Akıllı telefonlar, her yıl X GB RAM ve X GB dahili hafıza ile birbirlerini yarıştırıyor. Bu yarışta bir galip gelen ise henüz yok. Çünkü neredeyse tüm üreticiler, telefonlarının iç donanımını, hele ki RAM değerini birbiriyle aynı değerde tutuyor. Bu yüzden kullanıcılar tarafından ''her telefon birbirine benziyor'' yorumları yapılıyor. Bir nevi pazarlama kampanyasına dönüşen X GB RAM furyası, yeni bir değişime daha uğruyor. Bu değişimi ise görünüşe göre şimdi de Xiaomi gerçekleştiriyor.

XİAOMİ'DEN 16 GB RAM'Lİ AKILLI TELEFON GELİYOR

Çinden gelen raporlara göre Xiaomi, kapalı kapılar ardında yeni bir telefon üzerinde çalışmalara başladı. Telefonun teknik detayları henüz belli değil, ancak netleşen bir detay mevcut. Raporlara bakılırsa, Xiaomi'nin yeni telefonu 16 GB RAM'e sahip olacak. İddialar, Xiaomi'nin kendi ürün gamı için de bir ilk olacak bu telefonun Xiaomi Mi Mix serisinin yeni üyesi olduğunu gösteriyor. Xiaomi'nin 16 GB RAM'e sahip akıllı telefonu için henüz resmi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki günlerde bu akıllı telefondan daha çok bilgi almamız muhtemel.

Xiaomi 16GB RAM'li telefon

DAHA ÖNCE ÜRETİLMİŞTİ

Her ne kadar Xiaomi için bu telefon bir ilk olsa da telefon sektöründe bunun başka bir örneği var. O örneğin ismi de Nubia Red Magic 5G. Nubia'nın oyunculara özel geliştirdiği bu akıllı telefon 16GB RAM seçeneği ile satışta bulunuyor. Fakat ülkemizde bu telefonu bulabilmek mümkün değil.

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