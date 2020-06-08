Zamanı gelmişti: Xiaomi bilgisayar gibi telefonlar üretmek için harekete geçti!

Akıllı telefonlar, her yıl X GB RAM ve X GB dahili hafıza ile birbirlerini yarıştırıyor. Bu yarışta bir galip gelen ise henüz yok. Çünkü neredeyse tüm üreticiler, telefonlarının iç donanımını, hele ki RAM değerini birbiriyle aynı değerde tutuyor. Bu yüzden kullanıcılar tarafından ''her telefon birbirine benziyor'' yorumları yapılıyor. Bir nevi pazarlama kampanyasına dönüşen X GB RAM furyası, yeni bir değişime daha uğruyor. Bu değişimi ise görünüşe göre şimdi de Xiaomi gerçekleştiriyor.

XİAOMİ'DEN 16 GB RAM'Lİ AKILLI TELEFON GELİYOR

Çinden gelen raporlara göre Xiaomi, kapalı kapılar ardında yeni bir telefon üzerinde çalışmalara başladı. Telefonun teknik detayları henüz belli değil, ancak netleşen bir detay mevcut. Raporlara bakılırsa, Xiaomi'nin yeni telefonu 16 GB RAM'e sahip olacak. İddialar, Xiaomi'nin kendi ürün gamı için de bir ilk olacak bu telefonun Xiaomi Mi Mix serisinin yeni üyesi olduğunu gösteriyor. Xiaomi'nin 16 GB RAM'e sahip akıllı telefonu için henüz resmi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki günlerde bu akıllı telefondan daha çok bilgi almamız muhtemel.