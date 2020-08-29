Zamanında müdahale ormanı kurtardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sırasında Ünsal Mahallesi, batı çevre yolu kenarındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye kısa sürede Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Dar yollardan bölgeye ulaşan ekipler yangına hemen müdahale etti. 3 dönümlük kızılçam ormanında etkili olan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öte yandan ağaçların yanması ve gökyüzüne yükselen dumanlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

