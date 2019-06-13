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"Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:36 | Son Güncelleme

Bahariye Sanat Birimi tarafından düzenlenecek "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan" sergi ve sempozyumuna Türk ve Özbek sanatçı, akademisyenler katılacak

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bahariye Sanat Birimi tarafından hazırlanan "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan" sergisi yarın, aynı adlı sempozyum ise 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'nın destek verdiği, İstanbul ve Marmara üniversitelerinin iş birliğiyle Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek sergi ve sempozyuma, Türk ve Özbek 28 sanatçı ile 34 akademisyen katılacak.

- 60 özgün eser sergilenecek

Türk ve Özbek sanatçıların projeye özel 60 özgün eseri yer alacak sergide, Hasan Çelebi, Hüseyin Gündüz, Gürkan Pehlivan ve Faruk Dinçer Eratlı’nın hüsn-i hat, Mamure Öz, Nilüfer Kurfeyz, Faruk Taşkale, Münevver Üçer, Mustafa Çelebi ve Selim Sağlam’ın tezhip, Meryem Güney’in kat'ı, Hikmet Barutçugil ve Mahmut Peşteli’nün ebru, Gülçin Anmaç, Cihangir Aşhurov, Kamol Mirzaev ve Betül Bilgin’in minyatür, Semih İrteş, Kaya Üçer, Davron Fattokhov ve Kamoliddin Abdullaev’in kalem işi, İslam Seçen, Çini ile Güvenç Güven, Nursen Güven’ln cilt sanatı, Hüsamettin Yivlik, Tokhir Gaziev ve Abdimajit Abdurakhmonov’un ahşap oyma sanatıyla yaptığı eserler yer alacak.

Türkiye ve Özbekistan’dan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek sempozyumda ise "Geçmişten Günümüze Özbekistan", "Kadim ve Ortak Düşünce Geleneğimiz", "Kültürel Ortaklıklarımız", "Ortak Halk Mirasımız Dilimiz", "Geleneksel Sanatlar ve Ortaklıklarımız", "Geleneksel Mimari ve Ortaklıklarımız" başlıkları altında; tarih, dil, kültür, sanat, mimari, edebiyat, felsefe ve düşünce geleneği gibi konular ele alınacak.

İki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen etkinliğin ikincisinin 7-15 Eylül arasında Taşkent’te yapılması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan ve Medeniyet Hareketi Özbek Özbekistan sergi Zamanını Aşan Medeniyet

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