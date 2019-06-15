Özbay, "Bu çok sık rastlanır bir şey değil, bundan dolayı çok mutluyum. Sempozyumun sergiyi, serginin sempozyumu desteklediği nadir bir örnek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, sempozyumu diğerlerinden ayıran unsurun, katılımcıların sempozyumun paydaşı olması ve düzenleme kuruluyla gönülden iş birliği yapmaları olduğunu söyledi.

Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilen açılış programında projeye ve sempozyuma ilişkin bir sunum videosu izlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'nın destek verdiği, İstanbul ve Marmara üniversitelerinin iş birliğiyle İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bahariye Sanat Birimi tarafından hazırlanan "Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan" sempozyumu başladı.

İSTANBUL (AA) - Yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman, "Hacca giden Özbekler İstanbul'a uğrayıp Eyüp Sultan'ı ziyaret etmezlerse, sanki hacları eksik kalacakmış gibi bir düşünceye kapılırlarmış." dedi.

Sergi ve sempozyuma katkılarından dolayı İMH Kurucusu Mehmet Güney, Bahariye Sanat Atölyeleri Kurucusu Meryem Güney, Selma Topkara, Mehmet Bulayır ve destek ekibine teşekkür eden Özbay, "Sempozyumun hedeflerine uygun sonuçlara ulaşmasını, verimli ve başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

- "Özbekistan daha çok Buhara ve Semerkand ile biliniyor"

Açılış konferansını veren kitap sanatları uzmanı, yazar, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman, "Zamanını Aşan Medeniyet" ifadesinin teşekküre ve tebriğe layık bir ifade olduğunu kaydetti.

Derman, gördüğü yerler içinde en önce hatırına gelen ve sevgi duyduğu bir ülke olan Özbekistan'ın daha çok Buhara ve Semerkand ile bilindiğini ifade etti.

Osmanlılarda ve İslam aleminde Semerkand Buhara'nın eskiden beri önemli bir yeri bulduğunu belirten Derman, Özbekistan'ın Müslümanlar için önemini ifade eden ve Süheyl Ünver'in 80 sene önce kendisine naklettiği bir beyiti aktardı.

Özbekistan'a 11 sene önce ve 2 ay önce iki kez gittiğini ifade eden Derman, 11 yılda olumlu gelişmelerin ve zamanını aşan bir medeniyetin dikkatini çektiğini, tekrar gitme imkanı olsa düşünmeden yola çıkabileceğini ifade etti.