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Zamanla yarış! Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

04.02.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas'ta kuyuya düşen bir çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Kurtarma çalışmalarında sona doğru yaklaşılırken, adının Rayan olduğu açıklanan beş yaşındaki çocuğun oyun oynarken düştüğü, hayatta kalabilmesi için oksijen ve su verildiği belirtiliyor.

Zamanla yarış! Fas'ta 32 metrelik kuyuya düşen çocuk 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Fas'ta 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'ı kurtarma çalışmalarında üçüncü günün sonunda umutlar arttı. Bölgede çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri yaklaşık 70 saattir kurtarılmayı bekleyen küçük çocuk için adeta zamanla yarışıyor. Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde salı gününden bu yana bir kuyuda mahsur kalan Rayyan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için aşağıya birilerini indirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Ekipler, halihazırda kuyunun etrafını kazma şeklinde belirlenen üçüncü planı uyguluyor.

ULAŞMAYA 2 METRE KALDI

Fas'ta devlete bağlı Kanal 1'in internet sitesinde kurtarma ekiplerine dayandırılan haberde, kurtarma ekiplerinin çocuğa ulaşmasına 2 metre mesafe kaldığı bilgisi verildi.

Kuyuya paralel 30 metrelik kazı yapıldığı, sonrasında yatay kazı yapma aşamasına geçileceği ve çocuğu çıkarmak için 3 metrelik bir delik açılacağı kaydedildi.

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GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILIYOR

Faslı gazeteci İtimad Selam da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede çalışan ekipleri tebrik ederek, "Özellikle buldozer sürücüleri, gece gündüz demeden çalışıyor. Kurtarma çalışmaları başladığından beri büyük bir kahramanlık örneği sergileyen bu sürücülere selam olsun." ifadesini kullandı.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen ve su veriliyor.

(AA)

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Fas
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