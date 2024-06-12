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  4. Zamanla yarıştılar! Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizler böyle kurtarıldı

Zamanla yarıştılar! Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizler böyle kurtarıldı

12.06.2024 00:41
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Kayseri'de, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M., baygın haldeyken polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Anne- baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatılırken, miniklerin kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Zamanla yarıştılar! Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizler böyle kurtarıldı

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir otomobilin içinde 2 kız çocuğunu baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı.

İKİZLER ARAÇTAN ÇIKARTILDI!

Otomobilin camının bir polis memuru tarafından kırılması üzerine ikizler araçtan çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ikizlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, çocukların kurtarılması ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; olay yerine gelen polislerden birinin otomobilin camını kırdığı ve çocukların araçtan çıkarıldığı anlar yer aldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri aile
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