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‘Zamanlama Uygun Olmadı’

11.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Amerika İç Güvenlik Geçici Güvenlik Şefi Kevin McAleenan NBC’ye yaptığı açıklamada Mississippi’de kayıt dışı göçmenlere yönelik operasyonun zamanlamasının uygun olmadığını belirtti

‘Zamanlama Uygun Olmadı’

Amerika İç Güvenlik Geçici Güvenlik Şefi Kevin McAleenan NBC’ye yaptığı açıklamada Mississippi’de kayıt dışı göçmenlere yönelik operasyonun zamanlamasının uygun olmadığını belirtti.

Operasyon El Paso’da 22 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan sadece birkaç gün sonra gerçekleşmişti.

McAleenan gözaltına alınan 680 kayıt dışı göçmenin 200’ünün suç geçmişi olduğunu belirtti ve ülkelerine geri gönderileceklerini kaydetti.

Operasyon sırasında gözaltına alınanların çocuklarının gözyaşı döktüğü kameralara yansımış ve bu durum kamuoyunca tepki çekmişti.

McAleenan konuyla ilgili olarak operasyonların hassasiyetle yapıldığını kaydetti ve çocuk bakımının da değerlendirildiğini belirtti.

McAleenan, yaklananlardan 32’sinin bir saat içinde 270’inin de çocuk bakımıyla ilgili endişeler nedeniyle gün içinde serbest bırakıldığını vurguladı.

McAleenan, neden söz konusu kayıt dışı göçmenleri çalıştıran şirketlerin değil de çalışanların suçlandığını yönündeki bir soruya karşılık ise şirketlerin suç işlediğini ve sürecin takip edileceğini belirtmekle yetindi.

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