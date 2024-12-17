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Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde
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Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
17.12.2024 12:06
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Kış aylarında sıcak kalmanın yolu, doğru montu seçmekten geçiyor. Üstelik bu tercih, yalnızca şıklığınızı da tamamlayacak bir parça olmalı. İşte hem sade ve modern tasarımıyla hem de zamansız stiliyle Levi's Piedmont Short Puffer Mont, dikkat çeken bir model. Şimdi, Yılın Son Fırsatları'na özel tam 2611 TL indirimle satışta! Soğuk havalarda tarzınızdan ödün vermeden konforu hissetmek için ürün hakkındaki detayları mutlaka inceleyin.

Kış soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, hem sıcak kalmak hem de tarzınızı korumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olabilecek montlar, kış aylarında şıklık ve konforu bir araya getirmenin en kolay yolu. Peki, sıradan montlardan bir adım öteye geçip zamansız bir tasarıma ne dersiniz? Levi's Piedmont Short Puffer Mont, Yılın Son Fırsatları’na özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. Gelin, Levi's montu detaylıca inceleyelim.

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İndirimdeki Levi's ürünleri burada!

Levi's Piedmont Short Puffer Mont

Levi's Piedmont Short Puffer Mont

Levi's Piedmont Short Puffer Mont, %100 polyester dokuma kumaşı, dayanıklılığı ve sıcak tutma özelliğiyle soğuk havalara meydan okurken, modern dar kesimiyle tarzınızı kusursuz bir şekilde tamamlayan bir parça. Fermuarlı tasarımı sayesinde pratik bir kullanım sunan ürün, ve her türlü kombinle uyum sağlıyor. Sade ama etkileyici detaylarıyla Levi's Piedmont, soğuk günlerde üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz kullanışlı bir ürün.

Ürünü İncele

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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