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Zambiya Büyükelçisi Chilengi TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye-Zambiya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Atilla Ödünç, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ile bir araya geldi

Türkiye-Zambiya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ile bir araya geldi.

Görüşmede Ödünç, Chilengi ve beraberindeki heyeti TBMM'de görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

27. Yasama Döneminde iki ülke arasında bir dostluğu geliştirmek için çaba sarf edeceklerini ifade eden Ödünç, "İki ülke arasında gerçekleşecek gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek dostane çalışmalara yönelik bizler üstün gayret göstereceğiz. Her türlü güzel çalışmanın dostluk ile başlayacağına inanıyoruz. İnşallah iki ülke yararına çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi ise çalışmalarına ara veren Zambiya Meclisinin Şubat ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Zambiya Meclisinin açılmasıyla yapılacak işlerin başında Zambiya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunun kurulmasının yer alacağını vurgulayan Chilengi, "Zambiya Meclisi de Türkiye'de böyle bir dostluk grubunun bulunmasından çok memnun. Ziyaretimiz vesilesiyle sizin kurduğunuz grubun işleyiş ve faaliyetleri konusunda geniş bilgi sahibi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi TBMM Türkiye-Zambiya Parlamentolararası Dostluk Grubu

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