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Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina Türkiye'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile bir araya geldi.

Oktay, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Wina ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi de yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina

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