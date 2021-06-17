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Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kenneth Kaunda hayatını kaybetti

17.06.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zambiya’nın bağımsızlık mücadelesinin kilit isimlerinden ve ilk Devlet Başkanı 97 yaşındaki Kenneth Kaunda hayatını kaybetti.

Zambiya'nın ilk Devlet Başkanı Kenneth Kaunda hayatını kaybetti

Zambiya’nın bağımsızlık mücadelesinin kilit isimlerinden ve ilk Devlet Başkanı olan Kenneth Kaunda’nın 97 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaunda’nun ölümü ailesinden tarafından doğrulanırken, Kaunda geçtiğimiz pazartesi günü zatürre nedeniyle başkent Lusaka’da hastaneye kaldırılmıştı.

Yetkililer, Kaunda’nın hastaneye kaldırılma nedeninin Kovid-19 olmadığını açıklamıştı.

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KENNETH KAUNDA KİMDİR?

1950'lerde o zamanki adı Kuzey Rodezya olan Zambiya’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanmasında önemli bir isim olan Kaunda, 1964'te Zambiya’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin ilk devlet başkanı olmuştu.

Tek partili dönemde sol eğilimli Birleşik Ulusal Bağımsızlık Partisi’nin (UNIP) lideri olan Kaunda, ülkeyi yıllarca yönettikten sonra 1991’de çok partili hayata geçilmesi ile seçimleri kaybetmiş ardından istifa etmişti.

Kaunda, Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına karşı mücadeleye ve Mozambik ile Zimbabve’nin kurtuluş hareketlerinin önde gelen destekçilerinden biri olmuştu. (İHA)

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