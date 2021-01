Zamlar Sürüyor Halk Yüzde 14,60 Enflasyonu İnandırıcı Bulmuyor

Işık, ‘‘Bence enflasyon yüzde 14 buçuğun çok üzerinde. Ben şu pazar çantasını geçen sene 150 liraya dolduruyordum şu an 350 liraya dolduruyorum. Nasıl oluyor? Geçen sene iki liraya mandalina buluyorduk. Şu anda en az 5 lira. 3 liraya da var ama yenmiyor. 15 tane yumurtayı 8 buçuğa alıyordum bundan iki ay önce, şu anda 14 lira. O da en ucuz alışveriş market BİM’in mağazasında. Asgari ücretle çalışanın işi hakikaten zor’’ diyor.

Her ne kadar TÜİK geçtiğimiz yılki enflasyonu yüzde 14,60 olarak açıklamış olsa da halkın hissettiği enflasyon bunun çok daha üzerinde. Pazartesi günü Göztepe semt pazarında VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Havva Işık, emekli olduğunu, oğlunun desteği olmasa yüksek enflasyon karşısında çok zorluk çekeceğini söyledi.

Işık: ‘‘Geçen yıl pazar çantasını 150 liraya dolduruyordum şu an 350 liraya dolduruyorum’’

Yıllardır semt pazarlarında tezgah kuran Ay, ‘‘Bir yılda yumurtaya gelen zam hiçbir şeye gelmedi. Yani her hafta hemen hemen 2 lira, 3 lira üstüne koyuyor. Şu yumurta bahar aylarında 85 kuruştu, şu an 1,35. Ve yine de her hafta zam gelme ihtimali var. İnşallah yeni yılda zam gelmez diyorum. Gelecek diye de söyleniyor. ‘Yumurta yok’ diyorlar piyasada, ‘ihracat var’ diyorlar. Araplar ambargo koydu ama İran’a, Rusya’ya gittiği söyleniyor’’ dedi.

Yumurta fiyatlarında artış nedeniyle haftada 30 karton artık 15 karton satabildiğini söyleyen Mehmet Ay, bu azalmanın aile ekonomisini de olumsuz etkilediğinin altını çiziyor.

‘‘Bizim enflasyonumuz yüzde 30, çay kaşığı ile veriyorlar kepçeyle alıyorlar’’

Açıklanan enflasyon sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 7,33 zam alacak. Pazarda VOA Türkçe’ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen emekli bir kadın devlet memuru ise yıllık yüzde 14,60 olarak açıklanan enflasyonun kendi hissettiklerinin çok aşağısında olduğunu vurguluyor:

‘‘Kim inanır? Kadir İnanır. Kim inanır bu rakamlara? Biz inanmıyoruz. Vatandaşın enflasyonu bu değil, üzgünüm. Mutfaktaki enflasyon bu değil. Bizim enflasyonumuz yüzde 30. Yüzde 30 fakirleştik. Bir devlet memuru bir emekli olarak gün be gün aldığımız para eriyor. Hiçbir anlamı yok artışların, çay kaşığı ile veriyorlar kepçe ile geri alıyorlar. Olayın özeti bu.’’

Bir başka emekli Mehmet Öztan ise geçen yıl başında 100 lira ile pazar filesini doldururken 2021 Ocak ayında 200 liranın bile yeterli olmadığını söyledi.