Zamlar Sürüyor Halk Yüzde 14,60 Enflasyonu İnandırıcı Bulmuyor

TCMB’den yapılan açıklamada, ‘‘Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,25 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,57 puan yükselerek 2020 yılını yüzde 14,60 oranında tamamlamıştır. Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürmüştür. Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini sürdürmüştür. Ocak ayında, enflasyon üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat ayarlamalarının etkisi görülecektir’’ dendi.

Işık: ‘‘Geçen yıl pazar çantasını 150 liraya dolduruyordum şu an 350 liraya dolduruyorum’’

Her ne kadar TÜİK geçtiğimiz yılki enflasyonu yüzde 14,60 olarak açıklamış olsa da halkın hissettiği enflasyon bunun çok daha üzerinde. Pazartesi günü Göztepe semt pazarında VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Havva Işık, emekli olduğunu, oğlunun desteği olmasa yüksek enflasyon karşısında çok zorluk çekeceğini söyledi.

Işık, ‘‘Bence enflasyon yüzde 14 buçuğun çok üzerinde. Ben şu pazar çantasını geçen sene 150 liraya dolduruyordum şu an 350 liraya dolduruyorum. Nasıl oluyor? Geçen sene iki liraya mandalina buluyorduk. Şu anda en az 5 lira. 3 liraya da var ama yenmiyor. 15 tane yumurtayı 8 buçuğa alıyordum bundan iki ay önce, şu anda 14 lira. O da en ucuz alışveriş market BİM’in mağazasında. Asgari ücretle çalışanın işi hakikaten zor’’ diyor.

Yumurtacı Mehmet Ay: ‘‘Yumurta baharda 85 kuruştu şimdi 135 kuruş, yine zam gelecek diye söyleniyor’’

Aynı pazarda yumurta ve yufka satan Mehmet Ay da son altı ayda yumurta fiyatlarının yüzde 50’den fazla zam gördüğünü belirtiyor.