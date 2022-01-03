Zamlar Türkiye Gündemindeki Yerini Koruyor

2022’nin ilk gününde açıklanan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının ardından farklı sektörlere ilişkin fiyat artışları ve bu yöndeki taleplerle ilgili açıklamalar sürüyor.

Geçtiğimiz ay içerisinde farklı kentlerde ekmek fiyatlarında artış yapılmıştı. Ancak şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday fiyatına zam yapılması nedeniyle ekmek fiyatına yeniden zam yapılabileceği gündemde. TMO, Ocak ayı için ton başına arpa fiyatını 2.550 lira, ekmeklik buğday fiyatını 3.225

