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  4. Zamlara isyan edip yolu kapattılar! Bir il bunu konuşuyor: Destekleyen de oldu, tepki gösteren de

Zamlara isyan edip yolu kapattılar! Bir il bunu konuşuyor: Destekleyen de oldu, tepki gösteren de

20.06.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te son gelen zamlar nedeniyle bazı otobüs ve dolmuş şoförleri kontak kapattı. Şoförlerin eylemi nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Zamlara isyan edip yolu kapattılar! Bir il bunu konuşuyor: Destekleyen de oldu, tepki gösteren de

Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.

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Kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. (İHA)

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Karabük
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