Zamlı tarife akını! İstanbul'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

İstanbul'da taksimetre ücretlerine geçtiğimiz gün zam yapılmıştı. Zamlı tarifeye geçmek isteyen taksiciler, İstanbul'da belirlenen noktalarda sabahın ilk dakikalarından itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 9.80 TL'YE YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara geldi. Saat 10.00’da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30’dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

"BU GÖRÜNEN KISMI BİR DE GÖRÜNMEYEN KISMI VAR"

Bağcılar'da erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici "Sabah 07.30’dan beri buradayız. Bugün saat 10.00’da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. 1250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Dolar uçtu, düştü dediler mazot düşmedi. Akaryakıt fiyatları düşürülseydi hem yolcular hem de biz rahat edecektik. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var" dedi.

"ARKADAKİLER SAATLERCE BEKLEYECEK"

Taksici Mikail Şahin, "Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek" diye konuştu.

"BU KONUDA TAKSİCİ ESNAFI MAĞDUR"

Ataşehir'de taksimetre kuyruğunda sıra bekleyen taksi sürücüsü Hikmet Kurt ise “Saat 6'dan bu yana bekliyorum. Geçen zam döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Sene olmuş 2022 yapay zekalar ortalıkta geziyor biz hala taksimetre için kuyrukta bekliyoruz. Bunu telefona nasıl güncelleme geliyorsa taksimetreye de güncelleme getirmeleri lazım. Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor. Bu konuda taksici esnafı mağdur. Yetkililer umarım kısa sürede çözüm üretir” diye konuştu.

Kaynak: İHA-DHA



