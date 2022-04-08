HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zamlı tarife akını! İstanbul'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Zamlı tarife akını! İstanbul'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

08.04.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksimetre ücretlerine yapılan zammın ardından yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler, belirlenen noktalara akın etti. Sabahın ilk dakikalarından sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluştur.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine geçtiğimiz gün zam yapılmıştı. Zamlı tarifeye geçmek isteyen taksiciler, İstanbul'da belirlenen noktalarda sabahın ilk dakikalarından itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 9.80 TL'YE YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalara geldi. Saat 10.00’da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30’dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

taksiciler-taksimetre-ayari-icin-uzun-kuyruklar-olusturdu_2181_dhaphoto1

"BU GÖRÜNEN KISMI BİR DE GÖRÜNMEYEN KISMI VAR"

Bağcılar'da erken saatlerden itibaren taksimetre ayarı yapacak firmanın önünde beklemeye başlayan taksici "Sabah 07.30’dan beri buradayız. Bugün saat 10.00’da başladı taksimetre ayarı değiştirme işlemleri. 1250 lira bedeli var. Geçen sefer de aldılar aynı parayı. Dolar uçtu, düştü dediler mazot düşmedi. Akaryakıt fiyatları düşürülseydi hem yolcular hem de biz rahat edecektik. Kuyruk bizden başlıyor, daha yeni başlıyor. Bu görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var" dedi.

taksiciler-taksimetre-ayari-icin-uzun-kuyruklar-olusturdu_2181_dhaphoto2

"ARKADAKİLER SAATLERCE BEKLEYECEK"

Taksici Mikail Şahin, "Biz sabah 08.30-09.00 gibi geldik. Beklemeye başladık. Şu anda ön sıralarda taksimetre ayarı başladı. Tahmini olarak biz 1 saat içerisinde çıkmış olacağız ama arkadaki arkadaşlar saatlerce bekleyecek" diye konuştu.

"BU KONUDA TAKSİCİ ESNAFI MAĞDUR"

Ataşehir'de taksimetre kuyruğunda sıra bekleyen taksi sürücüsü Hikmet Kurt ise “Saat 6'dan bu yana bekliyorum. Geçen zam döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Sene olmuş 2022 yapay zekalar ortalıkta geziyor biz hala taksimetre için kuyrukta bekliyoruz. Bunu telefona nasıl güncelleme geliyorsa taksimetreye de güncelleme getirmeleri lazım. Bizlerden yüklü miktarda paralar alınıyor ama karşılığı verilmiyor. Bu konuda taksici esnafı mağdur. Yetkililer umarım kısa sürede çözüm üretir” diye konuştu.

AW590266_05

Kaynak: İHA-DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma mesajları ve sözleri 2022!Cuma mesajları ve sözleri 2022!
Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!
Nisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detayNisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

İlginizi Çekebilir

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser olmamak için tüketin

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser olmamak için tüketin

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.